Какие зубы, такое и здоровье

Республика лидирует по количеству школьных стоматологических кабинетов, создан Республиканский центр детской стоматологии и ортодонтии. С проектом «Улыбка мира», в котором участвует ЛНР, наш регион занял первое место в РФ. И это далеко не все новости, о которых нашему изданию рассказала главный внештатный детский стоматолог минздрава РБ, главный внештатный детский специалист минздрава России в ПФО по специальности «Стоматология», главврач детской стоматполиклиники № 3 города Уфы Римма Ганиева. Начнем по порядку.

Статусная поликлиника

Одним из значимых событий уходящего года стало создание на базе уфимской детской стоматологической поликлиники № 3 Центра детской стоматологии и ортодонтии РБ. Приказ министр здравоохранения региона подписал минувшим летом. Перед центром стоят такие задачи, как координация службы детской стоматологии в республике, а также методическая помощь на местах. Впрочем, этим городская поликлиника занимается уже не один год.

Центр координирует республиканские профилактические программы «Улыбка ребенка», «Спешите день начать с добра», «Дружелюбная стоматология для детей с расстройствами аутистического спектра», «Тулпар» — мы везем с собой улыбку». Всего таких программ шесть. В итоге под прицелом сразу два зайца — пропаганда детского стоматологического здоровья и ликвидация кадрового дефицита в районах.

А еще центр стал участником конкурса профилактических программ среди регионов России с проектом «Улыбка мира», в рамках которого его специалисты работали в городе Красный Луч Луганской Народной Республики. Тогда же было заключено соглашение о сотрудничестве с краснолучскими коллегами.

После того как ЛНР вошла в состав России и там стали осваивать российское законодательство, проект перерос в более масштабное мероприятие. Теперь башкирские коллеги находятся на постоянной связи, направляют свои наработки начиная от санэпидрежима и заканчивая стандартами оснащения. Ведь там не было государственной медицины. В свое время она полностью перешла в частные руки, и сейчас нужно всю эту систему заново отстраивать.

Уроки зубного

Все, кто учился в советских школах, помнят, как пытались избежать обязательных посещений школьного стоматолога. Такая профилактика была в норме. Затем ее благополучно забыли. Сегодня решено реанимировать полезный опыт. В рамках проекта «Взлетай» в прошлом году стоматкабинеты заработали в 68 школах республики.

По поручению главы Башкортостана Радия Хабирова в нынешнем году к ним добавилось еще двенадцать.

В настоящий момент все помещения отремонтированы и оснащены современным оборудованием, завершается процесс лицензирования медицинской деятельности.

Проект будет продолжен в следующем году: по словам главы региона, в республике планируется открыть еще 30 кабинетов.

— Мы лидеры по развитию школьной стоматологии в России благодаря тому, что процесс поддерживается руководством республики, вносится весомый вклад в развитие нашей отрасли, поскольку есть понимание ее важности, — отметила главврач. — Также хочу поблагодарить министерство образования, которое отдало много сил на ремонт помещений. Медорганизации нас обеспечивают кадрами и лицензируют. Современное оборудование закупила республика. Правда, существует дефицит кадров, и при открытии школьных кабинетов этот момент необходимо учитывать. Но мы стремимся, чтобы в идеале они были обеспечены всем необходимым. При этом услуги стоматологов в школах бесплатные, детей обслуживают медработники, которые относятся к государственным территориальным медорганизациям.

По словам собеседницы, сегодня сфера детской стоматологии стремительно развивается, и если на местах грамотно выстроить работу, то можно у себя в районе или городе стать незаменимым специалистом, престижным доктором. Для этого нужно быть в центре событий. Например, в сентябре на конгрессе детских стоматологов в Москве специалисты уфимской детской стоматполиклиники № 3 получили диплом и поощрительный приз. Как говорится, на других посмотрели и себя показали.

Отличная мотивация для дальнейшего профессионального роста, считает Римма Асхатовна.

«Тулпар» подарил улыбку детям ДНР

В рамках проекта «Тулпар» — мы везем с собой улыбку» на передвижном стоматологическом комплексе специалисты уфимской детской стоматполиклиники № 3 продолжают выезжать в отдаленные города и районы республики. Работа проводится по соглашению министерств семьи и труда, здравоохранения и образования, когда мобильный комплекс выезжает в учреждения господдержки детей, коррекционные школы и центры «Семья». Также туда привозят маленьких жителей всего района.

К примеру, комплекс «Тулпар» побывал в Кумертауском детдоме. Туда же привезли детей из ДНР, которые приехали в Башкирию на каникулы. Все нуждались в интенсивном лечении, которого были лишены дома в силу известных обстоятельств. На сегодняшний день ребят пролечили и взяли на контроль.

Мы самые коммуникативные

Представитель от Башкортостана детский врач-стоматолог поликлиники № 3 участвовала во всероссийском конкурсе профмастерства, который минувшей осенью состоялся в Кирове. Туда съехались врачи из разных российских городов, в составе жюри были представители московских медицинских вузов, а также из Казани, Ижевска. Они оценивали профессиональные навыки одиннадцати соискателей. В итоге специалист из Башкирии стала лауреатом и завоевала приз в номинации «Самая коммуникативная работа».

Затем в качестве главного внештатного детского специалиста минздрава России в ПФО Римма Ганиева ознакомилась со службой детской стоматологии Кировской области. В каждом регионе есть свои особенности. Гостья из Башкирии попросила разрешения позаимствовать понравившиеся новации.

На обратном пути башкирская делегация заехала в Татарстан. Там также состоялись интересные встречи и договоренности по обмену опытом, которые сразу дали о себе знать: в настоящее время наш центр детской стоматологии и ортодонтии прорабатывает вопрос общего обезболивания при лечении детей, и Ганиева разослала по регионам запрос, чтобы коллеги поделились своими мнениями и наработками. Татарстан откликнулся одним из первых.

— Такое взаимодействие поможет нам продвигать инновационные идеи. Для чего необходимо набираться опыта и вырабатывать оптимальный подход к решению проблем. Обобщенная практика пригодится всем российским детским стоматологам, — заострила внимание на теме Римма Асхатовна.

— Так вы за общее обезболивание или против? — не смогла я не задать вопрос, поскольку в прошлом году произошло сразу несколько случаев, когда в частных стоматологических клиниках малолетние дети погибли во время общего наркоза. В Питере шестилетний мальчик — от остановки сердца, в Чите двухлетний — из-за попадания желудочного сока в легкие.

— Строго по показаниям. Есть ситуации, когда наркоз необходим при лечении ребенка. Однако каждый случай должен быть регламентирован консилиумом специалистов. Только врачебная комиссия может принимать такие серьезные решения. Кроме того, существуют определенные операционно-анестезиологические риски, поэтому детям общее обезболивание необходимо выполнять на базе круглосуточного стационара, где есть реанимационная служба. Ведь осложнения возникают во время входа в наркоз и выхода из него. К аналогичному выводу пришли и наши московские коллеги, — пояснила специалист. — Нам, конечно, приводят в пример коммерческие структуры, но мы представляем государственное здравоохранение и несем огромную ответственность за здоровье и жизнь наших детей.

Автомобиль для маломобильных

Во время нашей беседы был затронут еще один важный вопрос — транспортировка в стоматологическую поликлинику или кабинет маломобильных детей. Стоматолог в домашних условиях может лишь провести осмотр. Лечить на дому запрещено законом. Как быть?

— Да, это наша головная боль, ведь таким деткам сложно забраться в наш передвижной комплекс. А некоторые из них вообще прикованы к постели. Поэтому для них нужен автомобиль с выкатывающимся пандусом, чтобы мы могли забрать ребенка-инвалида из дома или интерната и доставить его в медучреждение. Конечно, в условиях дефицита финансирования нам приобрести такую автомашину трудно. Хорошо бы найти спонсоров, к примеру, в лице крупных предприятий. Кстати, частный бизнес нам недавно помог с оборудованием на безвозмездной основе, и мы оснастили современными стоматологическими установками Бижбулякский, Бурзянский и Стерлибашевский районы. В планах — развиваться уже в статусе Центра детской стоматологии и ортодонтии РБ, укреплять службу детской стоматологии республики.

Еще раз хотелось бы отметить, что без помощи руководства республики и содействия минздрава нам бы не удалось столько всего сделать, — подчеркнула в завершение беседы Римма Ганиева.