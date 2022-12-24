Найти и обезвредить

«Болезнь цивилизации» — так порой называют онкологи колоректальный рак: наиболее распространен он в развитых странах. В Башкирии этот вид онкологии, встречающийся чаще других, научились заблаговременно выявлять: в 2022 году республиканская программа по раннему выявлению злокачественных новообразований прямой и ободочной кишки объявлена лучшей региональной практикой страны и рекомендована Агентством стратегических инициатив для тиражирования по всей стране.

В чем заключается эта практика, разбирался наш журналист в ходе пресс-тура, организованного минздравом РБ.

Контейнер с секретом

Первый признак, позволяющий заподозрить развитие онкологического заболевания в прямой или ободочной кишке, — наличие скрытой крови в кале. Этот анализ сегодня делают в рамках диспансеризации всем пациентам старше 40 лет. Биоматериалы со всей республики поступают в одну из восьми лабораторий. Одна из ведущих клинических лабораторий находится в ГКБ №13 — сюда поступают пробы из северной части Уфы и Центрального медицинского округа республики.

— В 2018 году в республике произошел прорыв в области лабораторной диагностики — внедрили новый иммунохимический метод определения скрытой крови в кале, — вспоминает главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике минздрава РБ Фаниль Ялалов. — Причем определять тогда умели только один показатель — гемоглобин. В 2020 году мы продвинулись еще дальше: минздрав закупил анализаторы, позволяющие определять уже два маркера скрытого кровотечения.

Гемоглобин обнаруживается при кровотечении из нижних отделов кишечника, а трансферрин — из более высоко расположенных. Этот двухмаркерный метод более чувствителен, чем традиционный, используется он пока всего в пяти регионах России, включая нашу республику.

Благодаря новой технике усовершенствовался и сам метод сбора материала для анализа. Анализатор работает со специальными контейнерами — хранить в них кал можно до семи дней при комнатной температуре, внутри содержится специальный консервант. Каждый снабжен уникальным штрихкодом и инструкцией для пациента, как правильно взять пробу. Кстати, контейнеры эти японского производства, но в Санкт-Петербурге уже собираются наладить их выпуск, результат ожидается примерно через два года.

— Такие контейнеры есть в каждой поликлинике, их должны выдавать пациентам при прохождении диспансеризации, — объяснил Фаниль Ялалов. — К сожалению, иногда медработники по старинке требуют анализы в баночках: боятся отдавать контейнеры пациентам — вдруг не вернут. Не стесняйтесь их просить, ведь контейнеры обеспечивают сохранность материала длительное время.

Данные с анализатора автоматически загружаются в компьютерную программу. Те, у кого анализ на скрытую кровь оказался положительным, автоматически попадают в группу риска по развитию колоректального рака.

— Онкологическое заболевание — далеко не единственная возможная причина кровотечения, — успокаивает специалист. — Его также могут вызывать воспалительные заболевания кишечника, неспецифический язвенный колит, полипоз.

Эндоскопу виднее

В 2018 году произошло еще одно важное событие: на базе республиканского онкодиспансера был создан Центр мониторинга колоректального рака, курирующий первичное звено и проводящий методологическую работу. Это и позволило выстроить в республике единую систему скрининга, признанную ведущими специалистами-онкологами и проктологами лучшей в России.

Проведение анализа на скрытую кровь в кале — это и есть первый этап скрининга. Пациенты с положительным результатом попадают в группу риска по развитию рака прямой и ободочной кишки, их в обязательном порядке направляют на второй этап скрининга — эндоскопическое исследование, то есть на колоноскопию.

— Причем направляют их не в любую поликлинику, а только в те медучреждения, где есть современное видеоэндоскопическое оборудование и врачи прошли специальное обучение, — подчеркивает главный внештатный онколог минздрава РБ Рустем Аюпов. — У нас в республике сейчас 18 таких организаций. Это очень важно:

некачественно проведенная колоноскопия приносит больше вреда, чем вообще не проведенная, так как есть риск пропустить маленькие опухоли или полипы, а пациент успокоится и больше не пойдет проверяться.

За обучением врачей на местах следит главный внештатный эндоскопист РБ Юлия Камалетдинова. Благодаря скрининговой программе специалисты онкоцентра регулярно устраивают мастер-классы, в том числе выездные.

— За десять месяцев 2022 года в республике обнаружено около 13 тысяч пациентов со скрытой кровью в кале, колоноскопию прошли 9 тысяч из них, — приводит статистику главный онколог. — В результате выявлено 350 случаев колоректального рака. А самое важное — обнаружено и удалено около трех тысяч полипов, которые через несколько лет с большой вероятностью могли бы переродиться в рак.

Колоноскопия — довольно сложная техническая процедура, требующая подготовки. Два дня пациент должен соблюдать специальную диету, а вечером накануне исследования принять препарат для очистки кишечника. Сама процедура может выполняться под наркозом, хотя боли, по заверениям врачей, она не причиняет, только дискомфорт. Эндоскопист внимательно осматривает весь кишечник, ничего не пропуская. Современное оборудование позволяет включить внутри подсветку, увеличить изображение на экране, взять пробы ткани на биопсию, а также разными способами удалить полипы, если они будут обнаружены. Небольшие полипы, а их около 60 процентов, удаляются сразу во время колоноскопии, остальные — позже, в стационаре. Вся процедура занимает около 20 минут.

— Я сам прошел в этом году колоноскопию — ничего в этом страшного нет, — признается Рустем Аюпов. — Вещь необходимая, так как после 50 лет риск колоректального рака возрастает многократно. Причем возраст — единственный достоверный фактор риска возникновения этого онкологического заболевания.

Менталитет — враг здоровья?

— Чем отличается скрининг от выявления рака? — объясняет главный внештатный онколог. — Тем, что проводится он у людей, чувствующих себя здоровыми, без всяких жалоб и симптомов, позволяющих заподозрить онкологическое заболевание. Поэтому именно скрининг дает возможность обнаружить рак или предраковое заболевание на ранней стадии и получить более качественный эффект от лечения.

Казалось бы, в республике все работает на результат: централизация обоих этапов скрининга, обучение специалистов эндоскопии, поддержка минздрава республики.

Увы, результат был бы гораздо хуже без «ручного управления». В республиканском онкоцентре создан специальный скрининговый отдел, занятый не только контролем качества исследований, но и отслеживанием пациентов буквально в ручном режиме. Регулярно выясняется и доводится до районов, кто из пациентов, получив положительный результат на первом этапе скрининга, отправился на второй, а кто по неизвестной причине решил проигнорировать обнаруженный признак опасного заболевания.

— У нас главврачи в районах вынуждены заниматься каждым таким пациентом сами, вызывать, объяснять, отправлять к ним специалистов, — сокрушается главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Адель Измайлов. — А некоторых и убеждать бесполезно, такой уж у наших людей менталитет. Как-то наш сотрудник, отправившись в Стерлибашево помочь организовать онкологическую службу, столкнулся с тем, как вынуждены работать местные медики. В 7 — 8 часов вечера фельдшер и медсестра караулили пациента возле его дома, чтобы уговорить пройти обследование. Таковы реалии жизни, приходится играть по этим правилам.

Главврач рассказал: как депутат он много общался с населением и неоднократно задавал вопрос залу — кто прошел диспансеризацию? Руки поднимали всего 10 — 15 процентов присутствующих. А ведь именно диспансеризация может выявить на ранних стадиях шесть самых распространенных онкозаболеваний, о которых люди порой даже не подозревают.

— Проблема в том, что у наших людей нет экономического стимула проходить диспансеризацию, — считает он. — Мы можем только разговаривать и убеждать. А вот в странах Европы есть непопулярная, но действенная мера: если ты вовремя не проходишь диспансеризацию, это отражается на медстраховке — тебе придется доплачивать за свое лечение из своего кармана. И уговаривать никого не надо, страховая медицина все регулирует.

А главный внештатный онколог республики рассказал: согласно исследованиям ярославских онкологов, через 15 лет после начала внедрения скрининга колоректального рака можно ожидать снижения смертности от этого заболевания на 15 процентов. Если, разумеется, мы будем помнить, что наше здоровье в наших руках и не лениться вовремя проходить диспансеризацию, которая, к тому же, не стоит нам ни копейки.