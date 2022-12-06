Почему так трудно попасть к врачу?

Проблема записи жителей республики к врачу «фонит» в соцсетях уже две недели. И если общее число обращений граждан в системах «Инцидент-менджмент» и «Платформа обратной связи» снизилось за минувшую неделю на 1143, то по вопросам здравоохранения жалоб лишь прибавилось. Медицина (+135 обращений) на втором месте в рейтинге и догоняет дороги (627 и 692 жалобы соответственно). Большинство обращений касалось невозможности записаться и попасть на прием к врачу. Этот же вопрос лидирует в статистике звонков в ситуационный центр региона, особенно по понедельникам. Также люди недовольны качеством оказания медпомощи и сложностью получения по льготным рецептам лекарственных препаратов.

Связано это с сезонным подъемом заболеваемости или с проблемами в поликлиниках, пока непонятно. В причинах поручил разобраться глава Башкирии Радий Хабиров.

Айгуль НУРГАЛЕЕВА

Вчера на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров вновь поднял этот вопрос. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин заявил, что по поручению главы региона, данному неделей ранее, проводятся выезды по районам. В селах и райцентрах представители минздрава вместе с главами районов встречаются с населением, собирают и записывают волнующие людей вопросы. По его словам, проблемы на местах есть, и решать их нужно адресно. Глава региона подчеркнул, что если где-то нужны кадровые решения, а главврачи больниц не справляются со своими обязанностями, руководитель министерства должен эти решения принять.

Неделю назад на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе министр здравоохранения подробно доложил о достижениях отрасли, отметив, что ключевую роль в повышении доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи сыграли мероприятия по реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Так, в этом году построено и введено в эксплуатацию десять объектов: две поликлиники в Чекмагуше и Бирске, восемь капитальных ФАПов. Запланировано завершить строительство поликлиники уфимской больницы № 9 в микрорайоне Затон, сельской врачебной амбулатории в селе Старые Туймазы (идет процесс лицензирования) и врачебной амбулатории в селе Дюмеево Илишевского района. 55 аварийных ФАПов заменили модульными конструкциями, капитально отремонтировали здания 18 медорганизаций.

— В результате снизилось количество аварийных зданий, улучшилась инфраструктура, созданы комфортные условия для персонала и пациентов, — сказал Айрат Рахматуллин. — Поставлено 2990 единиц оборудования, 90 единиц автотранспорта, что позволяет доставлять пациентов до медорганизаций и врачей к пациентам, живущим в отдаленных населенных пунктах. Что касается мероприятий организационного характера, позволяющих выстраивать внутренние процессы, продолжается реализация проекта «Бережливая поликлиника». В этом году в его тиражировании участвует 93 мед­организации.

По словам министра, запись пациентов на прием к врачу в республике производится всеми доступными способами: в регистратуре поликлиники, на приеме у врача и в холле учреждения через инфомат. Либо дистанционно: через портал госуслуг с помощью записи в интернете или звонка в контакт-центр минздрава РБ по бесплатному номеру 122.

— В этом году наша республика принимает участие в федеральном пилотном проекте по организации записи на прием к врачу, — отметил глава минздрава. — Его цель — повысить доступность первичной медико-санитарной помощи путем оптимизации процесса записи на прием к врачу и рационального использования кадровых ресурсов. Предлагается четкое распределение функций между врачом и медработником, а также привлечение специалистов с немедицинским образованием.

Заслушав информацию, глава региона Радий Хабиров отметил, что, судя по цифрам, в Башкирии как никогда много строят медучреждений и закупают современного оборудования и техники для диагностики заболеваний и лечения людей.

— Вроде бы все у нас здорово, но меня просто «убила» названная Еленой Прочаковской цифра: больше девяти тысяч звонков в ситуационный центр только за один день, и в основном — по проблеме записи на прием к врачу, — сказал глава республики. — Дайте мне реальную картину доступности медицинской помощи! На «здравчасах» я получаю информацию от врачей, а мне нужна от жителей городов и районов. Не понимаю, почему они не могут попасть к врачу. Массово все заболели простудой и гриппом или дело совсем в другом?

Радий Хабиров поручил руководителю администрации главы РБ Максиму Забелину совместно с минздравом и главами муниципалитетов до конца декабря провести по этому поводу встречи с населением.

МЕЖДУ ТЕМ

В ведомстве считают, что проблем с записью так таковых нет. Каждый день на линии работают более двухсот операторов. Есть и другие каналы, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Софья Алешина. Дополнил информацию, опубликовав ее на своей странице в соцсетях, министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин: «Ежемесячно в республике производится более 1 млн 700 тыс. записей, и, согласно статистике, количество записавшихся людей на прием к врачу в этом году возросло, в сравнении с тем же периодом прошлого года. Также заметно снизилось время ожидания приема специалистом, почти на 13%».

КСТАТИ

На недавней оперативке в минздраве республики сотрудник министерства по работе в социальных сетях «Инцидент-менеджмент» Тагир Гизатуллин доложил об актуальных вопросах, поступивших через этот ресурс. По его словам, за период с 14 по 27 ноября число обращений граждан сохранялось на низком уровне. Основные темы, волновавшие заявителей, — это доступность медицинской помощи, лекарственное обеспечение медорганизаций и качество медицинской помощи. Больше всего жалоб поступает из Уфы.