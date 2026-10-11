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11 Октября , 04:15

Рискованные кредиты — ограничить

Почему банки сейчас массово отказывают в кредитах? У моего знакомого чистая кредитная история, но потребкредит ему не одобрили. Видимо, действуют какие-то ограничения. Кто их ввел и зачем? Тагир НУРАЕВ. село Акъяр.

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Евгений СОКОЛОВЕвгений СОКОЛОВ
Фото:Евгений СОКОЛОВ

Отвечает заместитель управляющего Отделением Банка России по Башкортостану Лилия ЯКУПОВА

— Ограничения для организаций-кредиторов — банков и МФО — действительно применяются и введены для того, чтобы уберечь граждан от непосильных долгов, а порой и потери жилья.

Речь идет прежде всего о макропруденциальных лимитах. С 2023 года они применяются по потребительским кредитам, с 2025-го — в ипотеке и автокредитовании. С помощью этого инструмента ограничивается доля рискованных кредитов и займов в общем портфеле банка или МФО. Например, в случае с ипотекой на готовые квартиры доля таких кредитов в общем объеме выдач банков сегодня не должна превышать 15 процентов. Так регулятор сдерживает рост закредитованности граждан и снижает риски для финансовой системы.

Поясню, что рискованными считаются кредиты и займы заемщикам с высокой долговой нагрузкой — это когда регулярные платежи по долгам превышают половину месячного дохода. Практика показывает, что у таких граждан нередко возникают сложности с погашением кредита, а установленные для банков лимиты помогают снижать риски дальнейшего роста долговой нагрузки заемщиков.

При этом значения лимитов не фиксированы. Банк России регулярно их пересматривает — обычно раз в квартал — и может сохранить, ужесточить или смягчить в зависимости от ситуации на рынке. Так, на четвертый квартал 2026 года ужесточаются ограничения по потребкредитам, по ипотеке это произошло в третьем квартале.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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