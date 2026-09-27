Дорогие наши родники

Отвечает министр экологии и природопользования РБ Нияз ФАЗЫЛОВ

— На днях в селе Батырша-Кубово Буздякского района мои коллеги вместе с местными жителями и представителями администрации сделали доброе дело — открыли родник после благоустройства.

С муниципалитетами мы работаем по их заявкам. При этом очень часто к нам обращаются просто неравнодушные люди с просьбой включить тот или иной источник в программу «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан».

Всего в Башкортостане в этом году благоустроят девять родников. Это родник возле деревни Узыбаш в Благоварском районе, родник «Омоткоя» в деревне Мунасово Белокатайского района, родник в селе Батырша-Кубово Буздякского района, родник «Ракай чишмэсэ» в селе Большие Каркалы Миякинского района, родник «Акбай чишмэсэ» в селе Верхнекудашево Татышлинского района, родник в деревне Старотураево Калтасинского района, родник «Самовар» в селе Центральной усадьбы племзавода имени М. Горького Белебеевского района, родник «Гребенский» в деревне Бахтыбаево Бирского района.

Напомню, что эту работу мы ведем с 2007 года. За это время в Башкортостане благоустроено уже 160 природных источников. За этими цифрами — сотни людей, которые берегут природу и передают ее будущим поколениям.