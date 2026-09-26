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26 Сентября , 04:15

Довезут со скидкой

Слышала, что в Башкирии появилась какая-то скидка на проезд в общественном транспорте при оплате картой «Мир». Как ею воспользоваться? Алевтина ПАВЛОВА. Уфа.

пресс-служба платежной системы «Мир»пресс-служба платежной системы «Мир»
Фото:пресс-служба платежной системы «Мир»

Отвечают специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ

— Проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах стал дешевле на 11 рублей — такая скидка будет действовать до 31 декабря 2026 года. Акция проводится на территории Республики Башкортостан во всех автобусах, включая транспорт частных перевозчиков, подключенных к системе «Алга».

Скидка действует только при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон. Подходит и виртуальная карта «Мир», выпущенная онлайн в приложении банка.

Чтобы воспользоваться скидкой, установите на ваш смартфон приложение для бесконтактной оплаты (например, Mir Pay, SberPay, T-Pay, Alfa Pay, GAZPROM Pay, VTB Pay, Yandex Pay, МТС Pay, Yoomoney Pay) и привяжите к нему свою карту «Мир».
При оплате поднесите телефон к терминалу на автобусе — скидка применится автоматически. Оплата проезда смартфоном возможна даже при отсутствии мобильного интернета.

При оплате пластиковой картой скидка не предоставляется!

Автор:Жанна МИРОНОВА
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