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21 Сентября , 04:15

Скамейка у подъезда

Во дворе нашего дома нет ни скамеек, ни урн. Куда нужно обратиться, чтобы их поставили? Марина ГРИГОРЬЕВА. Уфа.

с сайта главы РБс сайта главы РБ
Фото:с сайта главы РБ

Отвечает начальник отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью министерства ЖКХ Татьяна САФОНОВА

— Сначала надо уточнить, кому принадлежит земля во дворе. Получить эту информацию можно с помощью Публичной кадастровой карты по адресу дома. Если участок находится в собственности владельцев квартир, за него отвечает управляющая компания или ТСЖ.

Первым делом нужно провести собрание собственников жилья. На нем надо выбрать места для установки скамеек и урн, составить схему, а также решить, на какие средства они будут устанавливаться, — по статье «содержание» или на целевой сбор. Для принятия решения за него должны проголосовать как минимум 2/3 собственников. Оформленный протокол со схемой размещения скамеек и урн передается в управляющую компанию или ТСЖ.

Если земля во дворе принадлежит муниципалитету, вопрос решает администрация. В этом случае жильцы должны подать коллективную заявку через приложение «Гос­услуги Дом».

Создав заявку, отметьте, что она коллективная, кратко опишите проблему. Попросите соседей присоединиться к ней через приложение. Ответ поступит в течение 30 дней, статус заявки можно отслеживать в приложении.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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