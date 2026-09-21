Скамейка у подъезда

Отвечает начальник отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью министерства ЖКХ Татьяна САФОНОВА

— Сначала надо уточнить, кому принадлежит земля во дворе. Получить эту информацию можно с помощью Публичной кадастровой карты по адресу дома. Если участок находится в собственности владельцев квартир, за него отвечает управляющая компания или ТСЖ.

Первым делом нужно провести собрание собственников жилья. На нем надо выбрать места для установки скамеек и урн, составить схему, а также решить, на какие средства они будут устанавливаться, — по статье «содержание» или на целевой сбор. Для принятия решения за него должны проголосовать как минимум 2/3 собственников. Оформленный протокол со схемой размещения скамеек и урн передается в управляющую компанию или ТСЖ.

Если земля во дворе принадлежит муниципалитету, вопрос решает администрация. В этом случае жильцы должны подать коллективную заявку через приложение «Гос­услуги Дом».

Создав заявку, отметьте, что она коллективная, кратко опишите проблему. Попросите соседей присоединиться к ней через приложение. Ответ поступит в течение 30 дней, статус заявки можно отслеживать в приложении.