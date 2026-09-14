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14 Сентября , 04:15

Брак вне очереди

Гражданский муж, с которым мы прожили вместе десять лет, подписал контракт для участия в специальной военной операции. Мы хотим успеть зарегистрировать брак, пока он проходит учения. Как это сделать? Галина В. Салават.

Раиф БАДЫКОВРаиф БАДЫКОВ
Фото:Раиф БАДЫКОВ

Отвечает юрист Дмитрий ОБУХОВ

— Если жених не может лично прийти с вами в загс для подачи документов, его подпись на отдельном бланке заявления заверяет командир воинской части (ст. 26 закона № 143-ФЗ).

Другой вариант — вы можете выехать к нему для регистрации в загсе по месту расположения учебной части. Вашему жениху выдадут справку, удостоверяющую, что он военнослужащий. По ней вы сможете зарегистрировать брак вне очереди.

Без специального же документального подтверждения загс установит месячный срок ожидания, и до отправки на СВО расписаться не удастся.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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