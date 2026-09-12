Когда включат отопление?

Отвечает начальник отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью министерства ЖКХ Татьяна САФОНОВА

— Тепло в дома придет, когда среднесуточная температура воздуха продержится ниже 8 градусов в течение пяти дней подряд. Постановление о начале отопительного сезона принимает администрация города или района. После этого ресурсоснабжающие компании запускают систему.

Что касается температуры воздуха в квартире, то в жилых комнатах она должна быть не ниже 20 градусов, в угловых помещениях — не ниже 22 градусов. Замерять температуру нужно в центре самой большой комнаты в квартире на высоте одного метра от пола.

Если температура в квартире ниже нормы, обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Ее контакты можно найти в квитанции за коммунальные услуги, на стенде в подъезде и в мобильном приложении «Госуслуги Дом».