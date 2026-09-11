Посылка найдёт адресата даже на СВО

Отвечает пресс-служба Почты России

— Во всех отделениях Почты России можно бесплатно отправить посылки военнослужащим, призванным в зону специальной военной операции. Ограничений по количеству отправлений нет, но вес каждой посылки не должен превышать десяти килограммов.

На упаковке надо написать ФИО получателя (в именительном падеже), пятизначный номер войсковой части и адрес, к примеру, г. Москва, 103400.

Порядок отправки: принести посылку в отделение почты в открытом виде; подготовить опись вложения в двух экземплярах — перечислить предметы и их количество (стоимость не нужна). Положить один экземпляр описи внутрь посылки, второй оставить при себе. Оператор сверит содержимое с описью и опечатает отправление служебным скотчем.

Нельзя переслать: алкоголь, аккумуляторы, пауэрбанки, литиевые батарейки, гильзы, порох (в том числе в металлической упаковке или бутылках), предметы, которые нельзя визуально идентифицировать (например, немаркированные емкости), другие запрещенные предметы из списка на сайте Почты России.

Ограничения: лекарства — не больше десяти упаковок в одной посылке, жидкости — не более двух литров.