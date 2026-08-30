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30 Августа , 04:15

Прозрачная процедура для охотников

Как формируются квоты для охотников на добычу медведя в Башкирии? Ильмир АСАДУЛЛИН. Сибай.

со страницы ВК Нияза Фазыловасо страницы ВК Нияза Фазылова
Фото:со страницы ВК Нияза Фазылова

Отвечает министр экологии и природопользования РБ Нияз ФАЗЫЛОВ

— На днях состоялась электронная жеребьевка на право получения разрешений на добычу бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях республики.

Всего поступило 2210 заявлений. Жеребьевка проведена по 16 муниципальным районам, где число желающих превысило установленную квоту. Суммарный лимит на эти угодья составил 112 особей.

Процедура организована с использованием специализированной программы с генератором случайных чисел, что гарантирует объективность и исключает субъективный фактор. Трансляция велась в онлайн-режиме — это стандартная практика при превышении заявок над лимитом, обеспечивающая равные права для всех охотников.

Напоминаю, что на сезон 2026-2027 годов в Башкортостане утвержден общий лимит добычи бурого медведя — 631 особь. Квоты для каждого угодья определены на основе данных учетов. В республике обитает более двух тысяч этих животных, а охота на них — всегда проверка навыков, выдержки и уважения к сильному противнику.

Итоговые списки победителей будут опубликованы на официальном сайте министерства. Для оформления разрешения победителям необходимо обратиться в наше ведомство в течение 30 дней с момента официальной публикации результатов.

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Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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