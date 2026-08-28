«Спасибо» не вернёшь

Отвечает юрист Дмитрий ОБУХОВ

— Что такое договор дарения? Это когда вы бесплатно отдаете свою вещь, квартиру, машину или прощаете кому-то долг. Главное, что нужно знать: после оформления подарка вы теряете право собственности. Забрать подарок обратно, просто потому что передумали, уже не получится.

Какие бывают виды дарения?

— Подарок «здесь и сейчас». Вы передаете вещь, деньги или ключи от машины, а для недвижимости — регистрируете переход права в Росреестре. Устно дарить можно только в редких случаях. Для квартиры нужен письменный договор и регистрация.

— Обещание подарить в будущем. Вы обещаете отдать что-то конкретное (например, квартиру) позже. В договоре обязательно нужно точно указать: что дарите, кому, когда — и оформить это письменно. Просто сказать «подарю все» — не годится.

— Пожертвование. Это подарок в полезных целях — например, школе, больнице, музею или благотворительному фонду. Важно, чтобы имущество использовалось именно на те цели, которые вы указали.

Что можно подарить?

Квартиру, дом, участок, машину, долю в праве, право требования или простить долг. Но нельзя маскировать под дарение продажу или обмен — если взамен человек должен что-то дать (деньги, уход и т.п.), это уже не дарение, а купля-продажа или рента.

Главные риски — на что обратить внимание

Нельзя ставить встречные условия. Формулировка «Дарю квартиру, если будешь меня содержать» противоречит самой сути подарка. Для таких случаев есть договор пожизненного содержания или ренты.

Дарение не заменяет завещание. Фраза «квартира перейдет к тебе после моей смерти» в договоре дарения не работает. Это оформляется только завещанием.

Вы теряете контроль над недвижимостью. Как только право собственности переходит к одаряемому, он может продать квартиру, заложить ее, подарить другому человеку или даже выселить вас. Если хотите сохранить за собой право жить в этой квартире, это надо отдельно прописывать и зарегистрировать — иначе ваши слова не будут иметь силы.

Отменить дарение почти невозможно. Просто потому, что вы поссорились, вернуть подарок нельзя. Закон разрешает отмену только в исключительных случаях: например, если одаряемый покушается на вашу жизнь или жизнь ваших близких, умышленно наносит вам вред. Также суд может отменить дарение, если получатель безнадежно портит вещь, которая для вас имеет большую ценность (семейная реликвия), но это надо доказывать.

Даритель должен понимать что делает. Договор могут признать недействительным, если в момент подписания даритель был в состоянии, когда не осознавал своих действий (болезнь, старость, обман, угрозы, давление родственников). Очень помогают медицинские заключения и показания свидетелей. Нотариус снижает риск, но не гарантирует, что сделку не оспорят.

Если у вас есть крупные долги, вы должны понимать, что кредиторы могут оспорить дарение и отобрать подарок. Особенно рискованно дарить, когда: у вас уже есть задолженность; начато исполнительное производство; вы на грани банкротства; после подарка у вас не остается другого имущества.

Подарить можно только то, что принадлежит лично вам (например, получено в дар или по наследству). Если квартира куплена в браке, это общая собственность, и нужно согласие второго супруга или предварительное выделение доли.

Дарить долю сложнее, чем целый объект. Обязательно проверяйте: есть ли другие собственники; затрагиваются ли права детей (потребуется разрешение органов опеки); кто прописан в квартире; нет ли ипотеки, арестов или запретов.

Нельзя подарить долю ребенка, фактически лишив его собственности, — это нарушит закон.

Подарок (квартира, машина, акции) не облагается налогом, если даритель и получатель — близкие родственники: муж/жена, родители/дети, дедушки/бабушки/внуки, родные братья и сестры. А вот двоюродные братья, тети, дяди, племянники в этот список не входят — с подарка от них придется заплатить налог. Если льготы нет, нужно подать декларацию и уплатить НДФЛ.

Что следует обязательно проверить перед подписанием договора

— Кто собственник и на каком основании.

— Есть ли супруг(а), дети, другие совладельцы, аресты, ипотека.

— Понимает ли даритель, что он бесплатно отдает свое имущество.

— Нужен ли нотариус (для недвижимости — обязательно, если дарите долю).

— Точное описание объекта: адрес, кадастровый номер, площадь, доля.

— Прописано ли ваше право проживания (если хотите остаться жить).

— Не нарушает ли дарение права кредиторов.

— Есть ли налог для того, кто получает подарок.

— Не является ли сделка скрытой продажей, рентой или способом обеспечить долг.

— Таким образом, если вы хотите передать квартиру, но при этом планируете и дальше там жить, получать уход или содержание, обычное дарение вам не подходит. В такой ситуации лучше составить завещание, оформить ренту, пожизненное содержание с иждивением или договор с сохранением права пользования, которое зарегистрировано официально.