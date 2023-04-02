Почту доставят мгновенно

Отвечает член комиссии НКО «Нотариальная палата РБ» по имиджу, связям с общественностью и СМИ, помощник нотариуса г. Уфы Артур ЛУКМАНОВ

— Такая возможность есть. Вам необходимо обратиться к ближайшему нотариусу в своем населенном пункте, он поможет составить нужное заявление. Затем по вашей просьбе создаст электронный дубликат этого заявления, подписав своей цифровой подписью, после чего направит его вам на электронную почту для дальнейшей пересылки адресату. Но он может отправить документ и напрямую любому нотариусу нашей страны.

На сегодняшний день это самый быстрый и надежный способ передачи и доставки юридически значимых сообщений (документов). Точно так же вы можете перевести в электронный вид иной документ и мгновенно передать его с помощью нотариуса. В свою очередь, нотариус, получивший такой электронный документ, проверит цифровую подпись своего коллеги, создавшего электронную версию, и совершит обратное действие: изготовит дубликат на бумаге, проставит надпись о проведенной проверке и гербовую печать. В результате и у отправителя, и у получателя окажутся равные по юридической силе оригиналы документов.