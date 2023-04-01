За вредность придётся доплатить

Отвечает технический инспектор труда республиканского профсоюза здравоохранения Элина СМИРНОВА

— Для начала разберем конкретное обращение. После присоединения в 2021 году Авдонской врачебной амбулатории к городской больнице Уфы на вновь образованных рабочих местах была проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) — это требование закона. Класс вредности медикам понизили с 3.2 до 2.0, в результате они потеряли семь дней отпуска. При этом работники сельской амбулатории утверждали, что спецоценку провели без их участия, опросные листы, отражающие специфику работы, они не заполняли, со снятыми замерами их не ознакомили. Они написали коллективное обращение в республиканский профсоюз работников здравоохранения.

Мы провели проверку результатов и установили, что оценка действительно прошла с нарушениями: при отсутствии улучшений или изменений труда работников класс вредности был снижен, не учитывалось наличие биологического фактора.

После переговоров с руководством и службой охраны труда городской больницы Уфы достигнута договоренность о проведении внеплановой спецоценки. Администрация больницы должна на торгах выбрать компанию, которая будет проводить исследования, а после проведения СОУТ профсоюз и работодатель внесут изменения в коллективный договор.

Бывает, что просто встречи с руководством медучреждения недостаточно. А поскольку председатель профсоюзной организации входит в комиссию по вопросам СОУТ, он может не согласиться с ее результатами и направить работодателю мотивированное заключение, которое служит основанием для пересмотра результатов спецоценки. Если сотрудники, чьи права нарушены, обратились к нам, предписание рескома профсоюза также станет основанием для пересмотра спецоценки.

Существует еще государственная экспертиза условий труда. Но лучше все нюансы обсуждать до этого, чтобы не тратить время и ресурсы. Ведь СОУТ выявит вредные и опасные производственные факторы. Работодатель должен их устранить, а если это невозможно, компенсировать ущерб, который наносится здоровью работника. Результаты спецоценки влияют на размер выплат и компенсаций, а также уплачиваемых работодателем дополнительных взносов в социальный фонд РФ. У каждого работника есть личная заинтересованность в том, чтобы все вредные и опасные производственные факторы, с которыми он сталкивается на работе, были учтены. Руководители тоже заинтересованы в этом. Кроме того, при кадровом дефиците наличие дополнительного отпуска и доплат за работу во вредных условиях — хороший стимул для соискателей.