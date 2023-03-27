На капремонт деньги можно одолжить

Отвечает главный государственный жилищный инспектор РБ Артур ДАВЛЕТШИН

— Сначала рассмотрим условие, когда собственники формируют фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора. Согласно статье 182 Жилищного кодекса РФ, он должен провести капремонт в многоквартирном доме в те сроки и в тех объемах, что предусмотрены программой капремонта. Но вот сроки подошли, а средств недостаточно. В этом случае регоператор может привлечь платежи за капремонт собственников помещений в других МКД, бюджетные субсидии или средства из иных разрешенных источников.

А при формировании фонда капремонта на собственном счете многоквартирного дома привлекать средства других домов, то есть с общего счета регионального оператора, нельзя. Решение об источнике финансирования капремонта собственники многоквартирного дома должны принять на общем собрании.