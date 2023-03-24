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Сегодня, 09:15

Приёмные дети будут учиться вместе

Знаю, что сейчас родные братья и сестры получили право учиться в одной школе. А как быть, если дети приемные или находятся под опекой? Айгуль ТАГИРОВА. Кумертау.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает председатель комитета Госсобрания РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават ХАРАСОВ

— Действующим законодательством предусмотрено право приоритетного зачисления в школу детей, чьи братья или сестры уже там обучаются. То же самое касается и детских садов. Однако эта норма не распространяется на детей, находящихся под опекой. На практике опекуны, приемные или патронатные родители, которые воспитывают, скажем, двух детей, сталкиваются с проблемой устройства второго ребенка в школу, где учится первый. Законопроектом предлагается внести в закон изменение и наделить данную категорию детей соответствующим правом.

Напомню, что закон, давший возможность родителям устраивать младших детей в тот же детский сад или школу, куда зачислены их старшие дети, был принят в Башкортостане в 2020 году. В современном мире люди достаточно часто переезжают, а школы принимают детей с учетом адреса регистрации. В итоге часто возникала ситуация, когда семья после переезда не могла устроить младшего ребенка в ту же школу. Братья и сестры были оторваны друг от друга, а родители были вынуждены тратить время на развоз детей по разным школам. Теперь эта проблема решена. Сейчас мы планируем расширить круг детей — аналогичным правом смогут воспользоваться опекуны, приемные и патронатные родители.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами Госсобрания РБ в первом чтении в марте. На нормативный акт получено положительное заключение правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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