Приёмные дети будут учиться вместе

Отвечает председатель комитета Госсобрания РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават ХАРАСОВ

— Действующим законодательством предусмотрено право приоритетного зачисления в школу детей, чьи братья или сестры уже там обучаются. То же самое касается и детских садов. Однако эта норма не распространяется на детей, находящихся под опекой. На практике опекуны, приемные или патронатные родители, которые воспитывают, скажем, двух детей, сталкиваются с проблемой устройства второго ребенка в школу, где учится первый. Законопроектом предлагается внести в закон изменение и наделить данную категорию детей соответствующим правом.

Напомню, что закон, давший возможность родителям устраивать младших детей в тот же детский сад или школу, куда зачислены их старшие дети, был принят в Башкортостане в 2020 году. В современном мире люди достаточно часто переезжают, а школы принимают детей с учетом адреса регистрации. В итоге часто возникала ситуация, когда семья после переезда не могла устроить младшего ребенка в ту же школу. Братья и сестры были оторваны друг от друга, а родители были вынуждены тратить время на развоз детей по разным школам. Теперь эта проблема решена. Сейчас мы планируем расширить круг детей — аналогичным правом смогут воспользоваться опекуны, приемные и патронатные родители.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами Госсобрания РБ в первом чтении в марте. На нормативный акт получено положительное заключение правительства РБ.