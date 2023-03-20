Срок для выписки

- Подскажите, сколько действует выписка из реестра недвижимости?
Тамара ЛОБАНОВА.
Стерлитамакский район.
— Выписка из единого государственного реестра недвижимости содержит сведения, актуальные на дату ее выдачи. Срок действия выписки законодательно не установлен.
- Требуется ли кадастровый паспорт для регистрации права собственности на квартиру?
Земфира САБИТОВА.
Уфа.
— Если сведения о квартире имеются в реестре недвижимости, представлять кадастровый паспорт для регистрации права собственности на нее не нужно.