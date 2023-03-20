-1 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Вопрос эксперту
Сегодня, 22:15

Срок для выписки

Отвечает замначальника отдела госрегистрации недвижимости № 4 Управления Росреестра по РБ Виктория ТАХАУТДИНОВА

из открытых источников
Фото:из открытых источников

- Подскажите, сколько действует выписка из реестра недвижимости?

Тамара ЛОБАНОВА.
Стерлитамакский район.

— Выписка из единого государственного реестра недвижимости содержит сведения, актуальные на дату ее выдачи. Срок действия выписки законодательно не установлен.

- Требуется ли кадастровый паспорт для регистрации права собственности на квартиру?

Земфира САБИТОВА.
Уфа.

— Если сведения о квартире имеются в реестре недвижимости, представлять кадастровый паспорт для регистрации права собственности на нее не нужно.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика