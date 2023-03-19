Кому не разрешат купить пистолет

Отвечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина ПАНЬКИНА

— С 30 марта будет увеличен размер страховых выплат при авариях на опасном объекте. Размер компенсаций: за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего, — до 3 миллионов рублей; за расходы на погребение потерпевшего — до 40 тысяч рублей; за вред в связи с нарушением условий жизнедеятельности потерпевшего — до 300 тысяч рублей; за вред имуществу потерпевшего физлица — до 750 тысяч рублей, юрлица — до 1 миллиона.

Помимо этого с 30 марта информационная система страхования начнет работать по единым правилам и содержать информацию об осуществлении страхования, за исключением сведений об обязательном медицинском и государственном страховании. Сведения, составляющие гостайну, не будут вноситься в систему. Ее оператором станет юрлицо, сто процентов акций которого принадлежат Банку России.

Также с конца марта ужесточатся правила выдачи лицензий на оружие. Граждане, впервые его приобретающие, должны предварительно пройти проверку на предмет «опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности». Эти проверки проводят органы внутренних дел или ФСБ России. Если в заключении будет указано, что такая опасность существует, то гражданину откажут в выдаче лицензии на покупку, экспонирование или коллекционирование оружия. Обжаловать отказ можно в судебном порядке. Срок действия заключения — два года.