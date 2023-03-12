Подарок с оговорками

- Моя мама хочет подарить мне квартиру, сохранив за собой право пользования ею. Возможен ли такой вариант?

Фарит ГАЙНАНОВ.

Мелеуз.

— При наличии встречного обязательства, каким является право пользования квартирой, договор не признается дарением. Такая сделка ничтожна.

- Обязательно ли обращаться к нотариусу за оформлением соглашения о разделе имущества, нажитого в браке?

Александр МАКАРОВ.

Уфимский район.

— Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из них. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально удостоверено.