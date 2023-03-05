Если ребёнок переболел ковидом

Отвечает врач по медицинской реабилитации, заведующая дневным стационаром детской поликлиники № 2 Уфы Светлана ЯКУПОВА

— Постковидная диспансеризация проводится независимо от того, в какой форме болел ребенок коронавирусной инфекцией — лежал ли он в больнице или перенес инфекцию бессимптомно. Главное, чтобы у него был подтвержден диагноз COVID-19.

Сразу после выздоровления участковый педиатр ставит ребенка на диспансерный учет и информирует об этом родителей. Что подразумевается под диспансерным наблюдением? Это комплекс мероприятий, в который входят медосмотр и дополнительные методы исследования. Цель — своевременное выявление возможных осложнений от последствий перенесенного заболевания. Ребенка не реже одного раза в три месяца осматривает педиатр. Если требуется, медосмотр проводится чаще. Назначаются минимальные исследования: общие анализы крови, мочи, ЭКГ. Если есть сопутствующие хронические заболевания или патологии, то к наблюдению подключаются и узкие специалисты. Педиатр дает рекомендации по восстановлению организма — режиму дня, правильному питанию. Предлагает пройти постковидную реабилитацию, которая включает в себя лечебную и дыхательную гимнастику, специализированные упражнения, занятия с психологом, санаторное лечение.

Диспансерное наблюдение длится год. Если через год у ребенка никаких осложнений нет, то его снимают с учета. Антитела к вирусу сохраняются от шести до 12 месяцев. Поэтому важно укрепить здоровье, чтобы уберечь ребенка от повторного заражения.