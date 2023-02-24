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Хочешь работать — помогут с переездом

Слышала, что в Башкирии будут помогать с переездом тем, кто получит госуслугу по трудоустройству. Так ли это? Татьяна Лапина. Кумертау.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания РБ Салават ХАРРАСОВ

— Действительно, депутаты Госсобрания РБ планируют рассмотреть в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О содействии занятости населения в Республике Башкортостан».

Законопроектом предлагается расширить круг получателей госуслуги по содействию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. Раньше такой услугой могли воспользоваться только граждане, признанные безработными. Теперь такую же возможность планируется дать и тем гражданам, которые зарегистрированы в центрах занятости в качестве ищущих работу и готовы переехать для трудоустройства в другую местность — временно на период работы либо на постоянное место жительства.

Расходы на реализацию закона будут профинансированы за счет средств республиканского бюджета в рамках государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан».

С принятием закона указанной категории граждан за счет бюджетных средств будет оплачен проезд к месту работы и обратно, выплачены суточные за время следования.

Также будет профинансирован найм жилого помещения, за исключением случаев, когда эти расходы берет на себя работодатель. При переселении в другую местность будет оплачен проезд и провоз багажа к новому месту жительства, выплачены суточные за время следования и единовременное пособие, размер которого устанавливается в зависимости от территории переселения.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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