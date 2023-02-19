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Если заболел в праздники

В феврале мы отдыхаем четыре дня подряд — с 23-го по 26-е число. Поликлиники в это время будут работать? А. Галимова. Уфа.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает пресс-секретарь минздрава Башкирии Мария АПКАРИМОВА

— Поликлиники в республике будут работать в следующем режиме:

— 22 февраля — рабочий день, сокращенный на один час;

— 23, 24, 25 и 26 февраля — по графику работы праздничного дня — с 8.00 до 17.00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00.

Пройти иммунизацию от новой коронавирусной инфекции можно 22, 23, 24, 25 и 26 февраля с 8.00 до 17.00. В ФАПах, в том числе мобильных, сельских врачебных амбулаториях и участковых больницах вакцинация пройдет по графику, утвержденному главным врачом медорганизации.

С 23 по 26 февраля продолжится проведение профилактических медосмотров, диспансеризация определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной после перенесенного коронавируса.
Аптеки ГУП «Башфармация» в праздничные дни будут работать с 10.00.

Если в праздники заболит зуб, жители Уфы и Стерлитамака смогут обратиться в республиканскую, городские взрослые и детские стоматполиклиники с 9.00 до 16.00 с 23 по 26 февраля. Стоматологическая поликлиника № 2 и детская стоматологическая поликлиника № 7 в Уфе будут работать круглосуточно.

Автор:Айгуль МУЛЛАГУЛОВА
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