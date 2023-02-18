Менять или не менять?

- Приватизировал квартиру в 2002 году, есть свидетельство о регистрации. Прошло уже больше двадцати лет. Действительно ли свидетельство или его нужно менять?

Ахмет ТЕРЕГУЛОВ.

Стерлитамак.

— В замене документа необходимости нет. На данный момент подтверждением зарегистрированного права на квартиру является запись об этом в едином государственном реестре недвижимости. Выписку из реестра вы можете получить в любой момент.

- Оформлял дом в собственность в 2005 году. Сейчас мне исполнилось 45 лет, получил новый паспорт. Нужно ли переоформлять дом?

Ринат ВАСИКОВ.

Уфимский район.

— Нет, не нужно. Но при желании вы можете обратиться в Росреестр, чтобы в единый государственный реестр недвижимости внесли изменения в отношении паспортных данных.

- Я потеряла договор дарения, у нотариуса он не заверялся. Можно ли восстановить этот документ?

Татьяна ЛОЗОВАЯ.

Мелеузовский район.

— Если договор был составлен в простой письменной форме и подлинник поместили в дело как правоустанавливающий документ, вы можете получить его копию в филиале Роскадастра.

- Нужно ли платить госпошлину за регистрацию договора купли-продажи индивидуального жилого дома?

Регина САЛИМОВА.

Уфа.

— Договор купли-продажи дома, заключенный после 1 марта 2013 года, не подлежит госрегистрации, он считается заключенным с момента его подписания. В данном случае регистрируется только переход права собственности, госпошлина уплачивается за регистрацию права.