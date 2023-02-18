-23 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Вопрос эксперту
Сегодня, 22:15

Менять или не менять?

Отвечает замначальника отдела госрегистрации недвижимости № 4 Управления Росреестра по РБ Виктория ТАХАУТДИНОВА

из открытых источников
Фото:из открытых источников

- Приватизировал квартиру в 2002 году, есть свидетельство о регистрации. Прошло уже больше двадцати лет. Действительно ли свидетельство или его нужно менять?

Ахмет ТЕРЕГУЛОВ.
Стерлитамак.

— В замене документа необходимости нет. На данный момент подтверждением зарегистрированного права на квартиру является запись об этом в едином государственном реестре недвижимости. Выписку из реестра вы можете получить в любой момент.

- Оформлял дом в собственность в 2005 году. Сейчас мне исполнилось 45 лет, получил новый паспорт. Нужно ли переоформлять дом?

Ринат ВАСИКОВ.
Уфимский район.

— Нет, не нужно. Но при желании вы можете обратиться в Росреестр, чтобы в единый государственный реестр недвижимости внесли изменения в отношении паспортных данных.

- Я потеряла договор дарения, у нотариуса он не заверялся. Можно ли восстановить этот документ?

Татьяна ЛОЗОВАЯ.
Мелеузовский район.

— Если договор был составлен в простой письменной форме и подлинник поместили в дело как правоустанавливающий документ, вы можете получить его копию в филиале Роскадастра.

- Нужно ли платить госпошлину за регистрацию договора купли-продажи индивидуального жилого дома?

Регина САЛИМОВА.
Уфа.

— Договор купли-продажи дома, заключенный после 1 марта 2013 года, не подлежит госрегистрации, он считается заключенным с момента его подписания. В данном случае регистрируется только переход права собственности, госпошлина уплачивается за регистрацию права.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика