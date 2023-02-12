Нет тяги — нет газа

Отвечает и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Ирина Голованова

— За состоянием системы дымоудаления и вентиляции многоквартирного дома должна следить обслуживающая управляющая организация. Жильцы ежемесячно оплачивают содержание и текущий ремонт общего имущества. За счет этих средств УК обязана три раза в год проверять работу вентиляции и прочищать дымоходы самостоятельно или нанимая специализированную организацию.

Если прочистка не помогла и тяга не восстановлена, то управляющая компания должна довести информацию до председателя МКД или собственников, если его нет. На общем собрании им предстоит обсудить вопрос сбора средств на обследование специализированной организацией. Надо быть готовыми к тому, что может понадобиться капитальный ремонт конструкций жилого дома, что не входит в строку «Содержание и текущий ремонт». Тогда собственники на основании предложения управляющей организации должны определить виды работ, требующихся для устранения дефекта, их стоимость, размер вносимой платы.

Многое зависит и от самих жителей. Если нет тяги, вызывайте управляющую компанию или аварийную службу. Не заклеивайте вентиляционные решетки, не закрывайте их предметами домашнего обихода и не используйте в качестве крепления веревок для просушивания белья.