Ключевой критерий — среднедушевой доход

Отвечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина ПАНЬКИНА

— Появилось единое пособие на детей: будут объединены уже существующие меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Пособие будет выплачиваться по единым правилам.

Здесь главный критерий — среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. Кроме того, можно будет оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для ее получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов.