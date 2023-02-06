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Сегодня, 09:15

Ключевой критерий — среднедушевой доход

Расскажите, пожалуйста, что такое единое пособие на детей? Марина СИДОРОВА. Иглинский район.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина ПАНЬКИНА

— Появилось единое пособие на детей: будут объединены уже существующие меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Пособие будет выплачиваться по единым правилам.

Здесь главный критерий — среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. Кроме того, можно будет оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для ее получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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