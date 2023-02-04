Как добиться учебного отпуска?

Отвечает заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова

— Трудовое законодательство, а именно статья 173 ТК РФ, не содержит требований к направленности (профилю) образования. Если соблюдены условия для предоставления учебного отпуска (работник получает образование соответствующего уровня впервые, обучается успешно, образовательная организация имеет государственную аккредитацию), то отказать сотруднику работодатель не вправе. Для оформления учебного отпуска необходимо написать заявление на имя работодателя и представить справку-вызов по установленной форме из образовательной организации. Как обязать руководителя принять заявление? Направить его заказным письмом с уведомлением либо обратиться в курьерскую службу — то есть воспользоваться средствами связи, которые зафиксируют поступление заявления работодателю.

Оплатить учебный отпуск работодатель обязан не позднее трех календарных дней до его начала согласно требованиям статьи 136 ТК РФ. Оплачивается он по правилам, предусмотренным для оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска.

Отмечу, что за работником сохраняется средний заработок при обучении по очно-заочной или заочной форме на период учебного отпуска. Если учеба очная, то учебный отпуск не оплачивается. В этом случае, как и при получении второго или последующего образования соответствующего уровня, сотруднику по согласованию с работодателем может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск либо отпуск без сохранения заработной платы.

Продолжительность учебного отпуска должна соответствовать нормам трудового законодательства и справке-вызову. Если он больше по времени, на остальные дни работнику предоставляется отпуск без сохранения заработной платы.

Если учебный отпуск совпал с ежегодным, последний переносится на другое время. Учебный отпуск на время болезни работника не продлевается. Отзыв из него работника (даже по его просьбе) и удержание выплаченных отпускных не допускаются.