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Сегодня, 09:15

В «Круг добра» вошли лекарства

Слышала, что с 2023 года будет решен вопрос обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями. Поясните, пожалуйста, когда можно будет воспользоваться этим правом и на кого оно распространяется.Гульнара ШАФИКОВА. Стерлитамак.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина ПАНЬКИНА

— С первого января вступил в силу закон, который предлагает обеспечивать лекарственными препаратами детей до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими, хроническими, а также редкими заболеваниями за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом для фонда «Круг добра».

Если ранее этот фонд помогал только определенным категориям детей, то теперь его возможности расширились: объем средств на поддержку больных детей будет ежегодно увеличиваться на 21 млрд рублей.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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