В «Круг добра» вошли лекарства

Отвечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина ПАНЬКИНА

— С первого января вступил в силу закон, который предлагает обеспечивать лекарственными препаратами детей до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими, хроническими, а также редкими заболеваниями за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом для фонда «Круг добра».

Если ранее этот фонд помогал только определенным категориям детей, то теперь его возможности расширились: объем средств на поддержку больных детей будет ежегодно увеличиваться на 21 млрд рублей.