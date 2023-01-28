Как сократить рабочий день?

Отвечает заместитель председателя республиканского профсоюза работников здравоохранения Илья ДМИТРИЕВ

— У медработника третья рабочая группа инвалидности и выявлено профессиональное заболевание. Работодатель без соответствующих оснований не может установить сокращенный рабочий день. Чтобы решить этот вопрос, юристы профсоюза сначала изучили индивидуальную программу реабилитации (ИПР) работника. Но в документе не было рекомендаций об ограничении времени работы. Лишь отмечено, что показана работа с допустимыми условиями труда. Однако в карте специальной оценки условий труда ее рабочее место признано вредным.

Для конкретизации условий труда и исключения вредных производственных факторов мы порекомендовали члену профсоюза при очередном освидетельствовании МСЭК назвать проблемы, с которыми она сталкивается при выполнении должностных обязанностей. Это нужно, чтобы эксперты смогли внести изменения в ИПР и дали конкретные рекомендации. В этом случае работодатель сможет обеспечить работнику неполный рабочий день. Профсоюз также взял в проработку вопрос возможности деятельности сотрудницы на рабочем месте с вредными условиями труда.

Если медработник получил травму на производстве или профессиональное заболевание, то может обратиться в первичную профорганизацию или на горячую линию профсоюза: 8-987-045-24-88.