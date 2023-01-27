Прибыль на здоровье

Отвечает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по РБ Лина ГАЛИЕВА

— Вы можете самостоятельно выбрать способ получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.

Вычеты можно получить по окончании года, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства вместе с подтверждающими документами. Однако это можно сделать и в течение текущего года у своего работодателя. Для этого вы должны подать заявление в бухгалтерию, чтобы у вас не удерживали НДФЛ из заработной платы.

Чтобы получить у работодателя социальный вычет (расходы на лечение, обучение, спорт), а также имущественный вычет (расходы на приобретение или строительство жилья, уплата процентов по целевым займам), необходимо получить в налоговом органе уведомление о подтверждении права на его получение.

Для этого нужно представить в налоговый орган пакет документов, подтверждающих право на получение вычета. Он будет рассмотрен в течение месяца.

Добавлю, что с 2021 года граждане, имеющие личный кабинет на сайте ФНС, а также те, кто заключил договоры на приобретение недвижимости либо на ведение индивидуального инвестиционного счета с налоговыми агентами (банками), могут получить имущественные и инвестиционные вычеты в упрощенном порядке — без представления декларации, пакета документов и личного визита в налоговый орган. Всю необходимую информацию налоговый орган получит напрямую от налоговых агентов. На сегодня в этой программе участвуют 15 банков.

При этом пользователи сервиса смогут отследить весь процесс предоставления налогового вычета — с момента подписания автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога.