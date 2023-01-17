Один фонд лучше, чем два

Отвечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина ПАНЬКИНА

— Действительно, с первого января начал действовать Социальный фонд России. Он появился вследствие объединения ПФР и ФСС, которые объединены в Фонд пенсионного и социального страхования.

Таким образом, появится возможность обращаться за льготами и выплатами в один фонд, в одно окно. Сэкономленные при слиянии фондов средства пойдут на увеличение социальных выплат.