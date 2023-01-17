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Один фонд лучше, чем два

Говорят, что с начала года должен появиться новый социальный фонд. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за организация и чем она будет заниматься? Петр Фролов. Уфимский район.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина ПАНЬКИНА

— Действительно, с первого января начал действовать Социальный фонд России. Он появился вследствие объединения ПФР и ФСС, которые объединены в Фонд пенсионного и социального страхования.

Таким образом, появится возможность обращаться за льготами и выплатами в один фонд, в одно окно. Сэкономленные при слиянии фондов средства пойдут на увеличение социальных выплат.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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