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Прогрессивный налог

Слышал, что налог на доходы физических лиц теперь стал прогрессивным. Кого это касается и сколько придется платить? Ринат РИЗВАНОВ. Стерлитамак.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по РБ Лина ГАЛИЕВА

— Прогрессивная ставка налога установлена федеральным законом в части доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период. Она составляет 15 процентов. Если же доходы составляют менее 5 млн рублей, налоговая ставка равна 13 процентам.

В 2021 и 2022 годах действовал переходный период, в течение которого прогрессивная ставка по налогу применялась к каждой налоговой базе отдельно. Если гражданин имел доход из нескольких источников, каждый налоговый агент удерживал НДФЛ со своей части доходов. По итогам года налоговый орган производил перерасчет совокупной налоговой базы с учетом всех представленных сведений.

Если общая сумма налога превышала ту, что удержана налоговыми агентами, гражданину направлялось налоговое уведомление.

Автор:Галина ПЕТРОВА
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