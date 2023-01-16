Прогрессивный налог

Отвечает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по РБ Лина ГАЛИЕВА

— Прогрессивная ставка налога установлена федеральным законом в части доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период. Она составляет 15 процентов. Если же доходы составляют менее 5 млн рублей, налоговая ставка равна 13 процентам.

В 2021 и 2022 годах действовал переходный период, в течение которого прогрессивная ставка по налогу применялась к каждой налоговой базе отдельно. Если гражданин имел доход из нескольких источников, каждый налоговый агент удерживал НДФЛ со своей части доходов. По итогам года налоговый орган производил перерасчет совокупной налоговой базы с учетом всех представленных сведений.

Если общая сумма налога превышала ту, что удержана налоговыми агентами, гражданину направлялось налоговое уведомление.