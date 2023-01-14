Вторая жизнь новогодней ёлки

Отвечает начальник отдела экологии и охраны окружающей среды управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы Ольга ФИЛЕВА.

— Конечно! В Уфе эта экологическая акция проходит с 2018 года, и в ней всегда активно участвуют наши граждане, которые бережно относятся к природе. Все собранные таким образом елки направляются на переработку. Их используют при производстве плит для строительства, дверей и мебели.

В этом году акцию «Елки в щепки» (6+) организуют администрация Уфы, компания «Кроношпан» и Спецавтохозяйство по уборке города при поддержке министерства природопользования и экологии РБ и региональной общественной организации «Зеленая Башкирия».

Акция пройдет 21, 22 и 28, 29 января на 12 городских площадках. Здесь установят специальные контейнеры с маркировкой, куда необходимо поместить елку без каких-либо украшений и атрибутов.

Так, в Демском районе площадки оборудуют по адресам: ул. Магистральная, 2А и ул. Столярова, 2; в Калининском: ул. Мушникова, 11, ул. Гвардейская, 58/1; в Кировском: ул. Испытателей, 21, ул. Кувыкина, 16 (возле торгового комплекса); в Октябрьском: ул. Гагарина, 10/2, ул. Королева, 17, ТК «Башкирия» (сквер со стороны ул. 50 лет СССР); В Орджоникидзевском: Колхозный рынок, ул. Кольцевая, 50-61; в Советском — напротив дома по ул. Менделеева, 171, ул. Ленина, 87.

Если вы примете участие в акции 21 января с 12.00 до 16.00, то в обмен на елки получите мандарины. А на пяти площадках: на ул. Магистральной, 2А, ул. Гвардейской, 58/1, ул. Кувыкина, 16, ул. Гагарина, 10/2, на Колхозном рынке — ребятам и родителям расскажут о правилах разумного потребления и раздельного сбора отходов. Двад­цатиминутные образовательные мероприятия начнутся в 12.00, 13.00 и 14.00.

Кроме того, 21 января по дворам микрорайона Затон будет курсировать специальный «Елкомобиль».