Капремонт сделан. Платить ли взносы?

Отвечает председатель Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору Артур ДАВЛЕТШИН

— Да, должны. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) в соответствии с ч. 2 ст. 168 ЖК РФ формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.

В разные сроки могут проводиться различные виды работ или услуг в рамках капитального ремонта объектов, входящих в состав общего имущества в МКД (с учетом межремонтных сроков эксплуатации).

Таким образом, даже после проведения определенного вида работ в рамках капитального ремонта в МКД остается то, что будет сделано в последующем.

Вместе с тем работы и услуги в рамках капремонта могут быть выполнены и в полном объеме — то есть дом отремонтирован сразу полностью. Однако и это не освободит собственников помещений от уплаты взносов, поскольку, согласно части 7 ст. 182 ЖК РФ, возмещение региональному оператору средств, израсходованных на ремонт общего имущества в МКД в сумме, превышающей размер фонда капремонта, осуществляется за счет последующих взносов на капитальный ремонт собственников помещений в этом многоквартирном доме.