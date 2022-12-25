Вредителям в зимовке отказать

Отвечает главный агроном Кармаскалинского межрайонного отдела филиала «Россельхозцентра» по РБ Айсылу Камалетдинова

— Даже если осенью теплицу тщательно промыли, это вовсе не означает, что там погибнут абсолютно все вредители и патогенные микроорганизмы.

Держать ли всю зиму теплицу открытой, зависит от климата региона, конструкции самой теплицы, наличия насекомых-вредителей в вашем «домике для растений». В пасмурную погоду разница температур в обычной однослойной теплице из поликарбоната и на улице составляет всего 3 — 5°C, особенно если конструкция недостаточно герметична. Это означает, что даже при температуре –10°С грунт там все равно промерзает, даже если не открывать форточки. Поэтому, если в вашем регионе всю зиму стоят сильные морозы, то открывать теплицу нет смысла.

В герметичных же теплицах, а особенно в двухслойных, грунт промерзает далеко не всегда, особенно в регионах с теплой зимой. В теплице с двумя слоями поликарбоната разница температуры на поверхности почвы в теплице и на улице в пасмурную погоду составляет 5 — 7°С. А в солнечные дни — более 10°С на почве и более 20°С на высоте 2,5 м. То есть за день воздух и грунт в теплице прогреваются, и даже если ночью будет мороз до –10°С, то почва все равно не замерзнет, поскольку двухслойная теплица хорошо держит тепло. А если грунт и замерзнет, то только верхний слой. Даже при ночной температуре –20°С грунт в двухслойной теплице промерзает только по периметру, вдоль фундамента, а в центре при закрытых окнах и дверях практически не промерзает никогда.

Из-за большой разницы температур в любых герметичных теплицах часто образуется конденсат и создаются замечательные условия для развития патогенных грибов и зимовки многих вредителей: белокрылки, паутинных клещей и прочих. Чтобы избавиться от белокрылки, достаточно в течение недели промораживать теплицу при температуре –15°С. А чтобы справиться с паутинным клещом, нужен мороз не менее –30°С. Именно поэтому, если вы обладаете герметичной и к тому же двухслойной теплицей, то ее лучше не закрывать, особенно если в вашем регионе нет суровой зимы, длительных морозов, а насекомых-вредителей каждый сезон бывает много.

Также если двери в теплице зимой будут открыты, туда будет удобно набрасывать снег. Но делать это необходимо после того, как земля промерзнет — во второй половине зимы или ближе к весне. Снег увлажнит и промоет грядки талой водой, что благотворно скажется на росте и развитии растений. К тому же весной при высадке рассады землю придется меньше поливать. Запомните главные правила: ставить теплицу на фундамент, использовать только качественное покрытие и надежно его фиксировать. Тогда вы смело можете открывать теплицу в любое время года.

Если же у вас теплица установлена без всякого фундамента, то со временем грунт дает усадку, каркас перекашивается, форточки и двери закрываются неплотно. Такие конструкции не стоит открывать на зиму, поскольку при сильном порыве ветра из-за высокой парусности теплица может запросто «улететь», особенно когда земля еще не промерзла.

Поэтому если всю зиму вы не появляетесь на даче и присмотреть за теплицей некому, то лучше закрыть ее и не переживать по поводу возможных поломок.