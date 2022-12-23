Кому бесплатно дадут пожарный извещатель?

Отвечает специалист пресс-службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Альбина ВАЛИЕВА

— Башкортостан — единственный российский регион, где пожарные извещатели бесплатно устанавливают 12 категориям граждан согласно постановлению правительства РБ от 9 августа 2016 года № 320, в том числе семьям, где проживает приемный ребенок.

Такое право есть у следующих категорий:

семьи, находящиеся в социально опасном положении; малоимущие многодетные семьи; одиноко проживающие граждане в возрасте от 55 лет и старше; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, указанные в пункте 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», а также члены их семей; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; семьи с детьми в возрасте до 7 лет, родившимися до 1 января 2018 года; инвалиды и ветераны боевых действий; граждане, родившиеся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года — «Дети войны».

Для получения пожарного извещателя необходимо оставить заявку:

— в Центре профилактики пожаров по телефону 8 (347) 272-00-24 в будние дни с 9.00 до 18.00;

— по электронной почте: [email protected];

— на официальном сайте Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям в разделе «Обращения граждан»;

— также жителям республики доступна новая возможность: получить пожарный извещатель через республиканский портал государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/;

— через многофункциональные центры.

На семью выдается бесплатно один пожарный извещатель. Он прост в эксплуатации и не требует обслуживания в специализированной организации. Его можно приобрести и установить самостоятельно, средняя цена — 350 рублей.

СПРАВКА

В Башкортостане за шесть лет пожарные извещатели спасли жизни 776 человек, из них 288 — дети.