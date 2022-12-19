Кодовая помощь

Отвечает первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина ПАНЬКИНА

— С 1 ноября в России начался эксперимент по открытому программному обеспечению (ПО). То есть будут предоставляться права на его использование.

Речь идет о ПО с открытым исходным кодом — доступным для просмотра и изменений, что позволяет использовать уже готовый код для создания новых версий программ. По замыслу авторов закона, это поможет развить данную сферу.

Желающие участвовать в эксперименте могут подать заявку до 1 апреля 2023 года. Сама программа продлится до конца апреля 2024 года.