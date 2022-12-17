Инвалидность — не повод для увольнения

Отвечает замруководителя Гострудинспекции РБ Оксана ВАНСКОВА

— Установление любой, даже первой, группы инвалидности само по себе не является основанием для увольнения работника. Работодатель опирается на те противопоказания работника к труду, которые указаны в медицинском заключении, индивидуальной программе реабилитации или абилитации (коротко ИПРА), которую выдает бюро медико-социальной экспертизы. Если утрата трудоспособности частичная и по меддокументу работнику требуется временный (не более четырех месяцев) или постоянный перевод на другую работу, его можно уволить, только если нет подходящей работы или он отказался от перевода. Без соблюдения этих требований можно расторгнуть трудовой договор только с работником, который признан полностью неспособным к трудовой деятельности. При этом предусмотрена компенсация — выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка либо в большем размере, если это предусмотрено коллективным или трудовым договором.

Судя по письму читателя, ему установлена третья группа инвалидности (иначе он указал бы ее), с которой можно продолжать работать в другой должности с учетом установленных ограничений (при наличии вакансии) или рассмотреть иные варианты трудоустройства. В связи с этим, думаю, нелишним будет напомнить основные трудовые права и гарантии инвалидов. Итак, при приеме на работу соискатель с ограниченными возможностями здоровья представляет те же документы, что и другие. Справку об инвалидности и ИПРА он предъявляет только по собственному желанию. Работодатель вправе потребовать меддокументы лишь в том случае, если принимает инвалида в счет квоты и создает сотруднику специальное рабочее место. Если же сотрудник представил ИПРА, работодатель обязан действовать в соответствии с прописанными там требованиями и с учетом установленной группы инвалидности.

Для инвалидов первой и второй группы предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени — она должна составлять не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (то есть как за 40 часов). Далее, это ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. Право на данную гарантию имеют все инвалиды, как и на предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году. Дополнительный оплачиваемый отпуск положен только некоторым инвалидам, например чернобыльцам.