Чтобы пар был лёгкий

Отвечает начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан генерал-майор Марат ЛАТЫПОВ

— Перед началом любой стройки рекомендую изучить необходимые нормативно-правовые акты и соблюсти все основные правила при проектировании будущих объектов на участках. Необходимо пообщаться и с соседями, чтобы избежать возможных споров.

Минимальные противопожарные расстояния между зданиями определяются в зависимости от степени огнестойкости здания и класса конструктивной пожарной опасности. То есть важно, из какого материала будет построена баня, из кирпича или бревен, шпал. При этом есть условия, которые требуют увеличивать расстояние или, наоборот, уменьшать, а в ряде случаев оно не нормируется.

Последнее, например, касается противопожарных разрывов между домами и надворными постройками на одном участке, расстояний между хозяйственными постройками на соседних участках. Строительство домов, хозпостроек на смежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников. Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально.

За нарушение требований пожарной безопасности ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность в виде штрафа. Для граждан он составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

При строительстве бани не стоит забывать о требованиях к электропроводке, о необходимости устройства предтопочных листов, дымоходов, да и в целом соблюдать правила противопожарного режима.