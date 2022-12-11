-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Вопрос эксперту
Сегодня, 22:15

Одной книжки садовода мало

Отвечает замруководителя Управления Росреестра по РБ Марина МАРТЫНОВА

из открытых источников
Фото:из открытых источников

- Хочу купить участок в СНТ, но у хозяина на руках из документов только членская книжка садовода. Подтверждает ли она право собственности на землю?

Дмитрий ПАВЛОВ.
Уфимский район.

— Членская книжка садовода не является документом, подтверждающим право собственности. Ситуацию может спасти государственный акт — он является правоподтверждающим документом, в этом случае можно безбоязненно совершить покупку. Если госакта нет, нужно через муниципалитет или архив найти постановление администрации о распределении и закреплении участков в СНТ. После этого продавец может подать документы в МФЦ на регистрацию права собственности.

- У меня в собственности квартира. Есть договор о приватизации 1993 года, однако в реестре квартира не значится. Как мне ее оформить?

Василя МАГАДЕЕВА.
Уфа.

— Вам нужно обратиться в МФЦ с заявлением о внесении в реестр сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, приложив все имеющиеся документы на квартиру. Госпошлину в этом случае платить не придется.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика