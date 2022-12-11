Одной книжки садовода мало

- Хочу купить участок в СНТ, но у хозяина на руках из документов только членская книжка садовода. Подтверждает ли она право собственности на землю?

Дмитрий ПАВЛОВ.

Уфимский район.

— Членская книжка садовода не является документом, подтверждающим право собственности. Ситуацию может спасти государственный акт — он является правоподтверждающим документом, в этом случае можно безбоязненно совершить покупку. Если госакта нет, нужно через муниципалитет или архив найти постановление администрации о распределении и закреплении участков в СНТ. После этого продавец может подать документы в МФЦ на регистрацию права собственности.

- У меня в собственности квартира. Есть договор о приватизации 1993 года, однако в реестре квартира не значится. Как мне ее оформить?

Василя МАГАДЕЕВА.

Уфа.

— Вам нужно обратиться в МФЦ с заявлением о внесении в реестр сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, приложив все имеющиеся документы на квартиру. Госпошлину в этом случае платить не придется.