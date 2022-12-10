Таможня даёт добро?

Отвечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина ПАНЬКИНА

— Действительно, с 7 ноября сотрудники таможенной службы получили право блокировать движение автотранспорта. Также определен и порядок действий мобильной таможенной группы при остановке грузовиков.

После остановки автомобиля должностное лицо должно представиться, а по требованию водителя — предъявить служебное удостоверение. После чего таможенник должен уведомить водителя об использовании видеорегистратора, сообщить причину остановки транспорта и запросить документы на товары, перевозимые грузовиком.

Если водитель попытается скрыться от мобильной группы, таможенникам разрешено применить спецсредства для блокировки дальнейшего движения такого транспорта.