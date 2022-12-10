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Таможня даёт добро?

Прошла информация, что российским таможенникам разрешено останавливать автотранспорт грузоподъемностью свыше 3,5 тонны вне зон таможенного контроля. Поясните, пожалуйста, суть новшества. Иван САМОЙЛОВ. Иглинский район.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и  законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина ПАНЬКИНА

— Действительно, с 7 ноября сотрудники таможенной службы получили право блокировать движение автотранспорта. Также определен и порядок действий мобильной таможенной группы при остановке грузовиков.

После остановки автомобиля должностное лицо должно представиться, а по требованию водителя — предъявить служебное удостоверение. После чего таможенник должен уведомить водителя об использовании видеорегистратора, сообщить причину остановки транспорта и запросить документы на товары, перевозимые грузовиком.

Если водитель попытается скрыться от мобильной группы, таможенникам разрешено применить спецсредства для блокировки дальнейшего движения такого транспорта.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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