Учтут ли «советский» стаж при назначении пенсии

Отвечает завотделом правовой и социальной защиты Республиканского профсоюза работников здравоохранения РФ Александр КЛОЧКОВ

— Порядок учета трудового стажа в период существования СССР в целях назначения пенсии регулируется соглашением о гарантиях прав граждан государств — членов СНГ. Оно было подписано в Москве и вступило в силу 13 марта 1992 года.

Участниками соглашения являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Соглашением предусмотрено, что пенсии назначаются и выплачиваются государством, на территории которого проживает гражданин, достигший пенсионного возраста. При этом учитывается стаж за период работы в государстве — участнике соглашения, а также на территории бывшего СССР за период до 13.03.1992 года.

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2022 г. № 175-ФЗ Россия с 1 января 2023 года перестает быть участником этого соглашения. Это означает, что стаж, заработанный до 13.03.1992 года в каком-либо из названных государств, при назначении пенсии с 1.01.2023 года учитываться не будет.

Соглашение действует уже 30 лет. С момента его ратификации изменились нормы пенсионного законодательства. Теперь при назначении пенсии учитывается не только стаж, но и величина уплаченных за физлицо страховых взносов.

Кроме того, часто встречаются случаи, когда гражданин определенную часть времени отработал на территории государства — члена соглашения, а на момент назначения пенсии проживает уже в России. В подобной ситуации расходы, связанные с выплатой пенсии, несет только РФ без получения какой-либо компенсации таких затрат со стороны государства-члена. Уже назначенные по этим правилам пенсии пересчитываться не будут.

В настоящее время заключаются двусторонние договоры с государствами — членами соглашения, которые основаны на принципе «экспорта пенсий». Это означает, что расходы по выплате пенсий государства будут нести пропорционально величине пенсионных прав, приобретенных физлицом на территории каждого из них. Новые соглашения уже подписаны между Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Киргизией (в рамках ЕАЭС), а также между Россией и Таджикистаном. С Молдавией и Узбекистаном пока ведутся переговоры.

- Работаю в частной стоматологии на ставку, а в государственной поликлинике на неполную ставку. Входит ли работа на неполную ставку в специальный медицинский стаж, необходимый для досрочного назначения страховой пенсии по старости?

Екатерина ИВАНОВА.

Уфа.

— Постановлением Совета Министров СССР «О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства» от 17.12.1959 г. № 1397, а затем Постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 г. № 464 в специальный медицинский стаж включались периоды работы на неполную ставку.

С ноября 1999 года законодательство РФ не предусматривает включение в специальный медицинский стаж периоды работы на неполную рабочую ставку. Поэтому когда работника оформляют на 0,9% ставки, а фактически он работает на ставку, он должен понимать, что таким образом теряет право на льготную пенсию. Работа в коммерческой медицинской организации в льготный медицинский стаж не входит.

Юристы республиканского профсоюза работников здравоохранения занимаются подсчетом пенсионного стажа, помогают отстоять в судах право на досрочную пенсию медработникам — членам профсоюза. И делают это абсолютно бесплатно. В 2021 году восстановлено право на льготную пенсию 170 членам профсоюза, 19,5 млн рублей по решению судов возвращено медикам. Только на услугах юристов члены профсоюза экономят более 5 млн рублей в год. Чтобы посчитать пенсионный стаж или обжаловать отказ Пенсионного фонда в назначении досрочной пенсии, член профсоюза может обратиться в свою первичную организацию или проконсультироваться по телефону горячей линии

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