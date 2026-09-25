— Вы научили нас тому, что язык — это душа народа, его живая память и сокровенная связь с предками. Вы подарили ученикам бесценное чувство родства со своей землей. Ваша энергия, интеллигентность и душевная теплота навсегда будут ориентиром для всех, кому посчастливилось работать и учиться рядом с вами, — говорят бывшие коллеги заслуженному учителю РБ, преподавателю марийского языка и литературы Татьяне ПавловоЙ. Более десяти лет она проработала директором Нижнекашмашевской средней школы Калтасинского района.

Всегда в хорошем настроении

Татьяна Павлова была моей самой любимой учительницей. Всегда улыбчивая, доброжелательная, в хорошем настроении. Не помню случая, чтобы кого-то поругала. Умела разрядить обстановку шуткой.

В нашем классе было 36 учеников из трех деревень. Я жила в деревне Кокуш, и в дождь, и в снег ходила в школу три километра туда и три обратно.

Помню, как книга «Дикий мед» марийского драматурга Николая Рыбакова оказалась одна на всю школу. Пришлось читать по очереди, за ночь.

Мы разучивали пьесы по ролям, проводили конкурсы, викторины, участвовали в олимпиадах по марийскому языку. Она делила класс на две команды, и мы соревновались в знании языка и литературы, не считая минут до звонка.

Благодаря Татьяне Афанасьевне я выбрала профессию филолога. Работаю переводчицей с марийского языка в газете «Калтаса ужара» («Калтасинская заря»). Татьяна Афанасьевна тепло приняла меня в своем доме.

Блокнот со стихами кто-то забрал на память

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Родилась я в деревне Большой Ашламаш Республики Марий Эл. В семье было семеро детей. Отец хотел стать учителем, но как сына «врага народа» — дед Илья Афанасьевич Кельдыбай был репрессирован (впоследствии реабилитирован) — в педагогическое училище его не приняли, и после длительной военной службы он работал в колхозе на разных должностях. Мама, Зинаида Сергеевна, лечила людей — сначала была трахоматозной сестрой, потом — фельдшером. А я мечтала об агрономии. Но, не получив направление от колхоза, в 1976 году поступила в Оршанское педучилище, — рассказывает Татьяна Афанасьевна.

После учебы по распределению из Марий Эл она попала в Башкирию. Тогдашний завотделом образования Калтасинского района Михаил Илтубаев направил Татьяну в свою родную деревню: «Поближе к большой дороге и Калтасам». Так она попала в среднюю школу Нижнего Качмаша и 37 лет отработала здесь: сначала старшей пионервожатой, затем вела уроки музыки (в училище научилась играть на баяне), воспитателем группы продленного дня, организатором внеклассной работы. Заочно окончив филфак Марийского пединститута, с 1985 года преподавала марийский язык и литературу, 12 лет возглавляла школу.

— Почему вы выбрали педагогику и филологию?

— Может, потому, что была старшей в семье? Кроме помощи по хозяйству приходилось заботиться о сестренке и пятерых братьях. Родители дома говорили на марийском и русском языках, отец знал много стихов наизусть. Приучил нас к чтению. Хорошие учителя были в педучилище. Марийский язык и литературу преподавал народный учитель СССР Петр Емельянович Емельянов, уроженец деревни Калмаш Калтасинского района. Ему я показала свои первые стихи, он поддерживал меня, хвалил. Я писала на разные темы. Первый блокнот ходил по рукам, потом пропал. Видно, кому-то очень понравилось мое творчество. Петр Емельянович шутил: «Вот выйдут наши девушки замуж — забросят свои стихи, перейдут на прозу». Я не забросила. Отправила ему свою книгу. Но больше его не видела… А за полученные знания и любовь к русскому языку и литературе благодарна преподавателю Клавдии Георгиевне Бессергеневой.

Помогало чувство юмора

— Жалеете, что мечта об агрономии не сбылась?

— Отчасти сбылась, я стала женой агронома.

— Самые яркие моменты вашей жизни?

— Свадьба, рождение детей, строительство собственного дома. И, конечно, многое связано с работой. Жизнь была насыщенной, пролетела как одно мгновение. В 2001 году я участвовала в конкурсе марийской песни «Серебряный ручей» и получила диплом I степени. В 2002 году победила в районном конкурсе «Учитель года» в номинации «За преданность педагогической профессии». В 2008 году вышла книга моих рассказов и стихов на марийском языке.

— Что помогало в трудные моменты?

— Я старалась относиться ко всему с юмором. Говорила себе: «Надо минусы превращать в плюсы». Муж всегда поддерживал, сам работал с людьми: агроном, председатель сельсовета, парторг колхоза «За коммунизм». Повезло, что меня всегда окружали хорошие люди.

Работа есть работа

— Вы 12 лет работали директором школы, внесли большой вклад в ее развитие…

— Это было непростое время. До сих пор снятся документы, аукционы, разные проверки и проверяющие. Во всем, что было сделано, — заслуга прежде всего администрации сельсовета и района. При мне отремонтировали крышу, заменили окна, провели капремонт спортивного зала, закупили новый спортинвентарь. Ни одно важное мероприятие не обходилось без участия районного депутата Азата Габдрахманова. По любому вопросу можно было обратиться и к Зое Максимовой, работавшей в администрации района. Как и я, она начинала свою трудовую деятельность в нашей школе, опекала меня с первых дней. Побольше бы таких неравнодушных людей!

Семь лет команда сотрудников школы занимала первые места в районной спартакиаде работников образования. Наши учащиеся добивались больших успехов в районных, зональных и республиканских соревнованиях по лыжным гонкам, легкой атлетике. И сегодня Нижнекашмашевская средняя школа в числе лучших в спорте и художественной самодеятельности.

— Вы принимали личное участие?

— Пела, танцевала, читала стихи, была членом команды баскетболистов.

— Было ли когда-нибудь желание уйти с должности директора?

— Из-за закрытия колхозов в 90-е годы начался отток трудоспособных сельчан в города, вскоре грянула оптимизация образования на селе. Стали закрывать маленькие школы, переводить учеников в более крупные. Хотя для детей из отдаленных деревень выделялись автобусы, многие жители были недовольны переменами, но мысли уйти у меня не было — работа есть работа.

— У вас были любимые ученики?

— Такие ученики всегда есть и будут у любого преподавателя, могу сказать одно: все ученики были хорошими.

— Ваши пожелания молодым учителям?

— Любите детей, свою работу, уважайте коллег и помните, что все, что мы делаем и говорим, остается в детских сердцах.

В 2017 году Татьяна Павлова вышла на заслуженный отдых. Жизнь не стоит на месте. Есть в ней радости, есть и горькие утраты. Четыре года назад похоронила супруга и почти следом за ним — среднего сына. Сегодня на подхвате двое сыновей, снохи и шестеро внуков, которые помогают вести хозяйство. Не забывают ее и сестра, братья и племянники. Пожалуй, нет в Нижнем Качмаше человека, который не поприветствовал бы уважаемого учителя при встрече и не пожелал долгой жизни. А это значит, что она оставила добрый след в душах своих учеников и всех, кто ее знает.

Для читателей газеты хозяйка поделилась рецептом марийского блюда подкогыльо, которое готовила ее мама.

РЕЦЕПТ С ИСТОРИЕЙ

— Мама на зиму запасала молочные продукты. В эмалированное ведро клала толстым слоем хорошо отжатый творог и заливала его растопленным сливочным маслом. Так слой за слоем до самого верха заполняли несколько ведер, плотно закрывали и опускали в отдельный холодный погреб. Зимой масло шло на приготовление наших любимых трехэтажных блинов команмелна, а творог — на подкогыльо, — рассказала Татьяна Афанасьевна.

Это блюдо напоминает вареники. Отличие марийских «вареников» в том, что в творог не добавляется сахар, и они больше по размеру. По сути, это отварные пирожки с творогом. Обычно их варили в летней кухне в большом котле.

Котел — по-марийски — «под».

Пироги — «когыльо».

Отсюда и название.

Способ приготовления подкогыльо

Пресное тесто раскатывают с мукой в колбаски толщиной 4-5 см. Разрезают на кусочки 2-3 см, раскатывают каждый до размера чуть меньше чайного блюдца. Начинка — творог, в который добавляют соль, 2-3 сырых яйца, зеленый или обжаренный репчатый лук и тщательно перемешивают. Получившийся блин кладут на левую ладонь, на него — начинку. Складывают пополам и края красиво защипывают. Готовые пирожки укладывают на посыпанную мукой доску. В кипящую подсоленную воду аккуратно по одному опускают подкогыльо. Варить недолго — поднимаются наверх, значит, готовы. Вынимаем шумовкой по одному, раскладываем в широкую тарелку и обмазываем сливочным маслом. Можно есть со сметаной или обмакивая в масло.

Приятного аппетита!