Ничто на земле не проходит бесследно

Жительнице деревни Чуваш-Карамалы Аургазинского района Вере Васильевне Михайловой было шесть лет, когда ее отца призвали на Великую Отечественную войну. Она видела его в последний раз 10 июня 1941 года и плохо помнит тот день. К своим 29 годам Василий успел поучаствовать в Советско-финской войне, на которой погиб его родной брат Харитон.

Красноармеец Василий Андреев пропал без вести в августе того же года. Его останки нашли через 85 лет вместе с останками других бойцов благодаря раскопкам членов поискового отряда «Высота имени Дмитрия Сячина». Московские поисковики стали участниками акции «Весенняя вахта памяти», которая проходила в Ярцевском районе Смоленской области.

Опознать солдата из Башкирии удалось по медальону, в котором сохранилась бумажка с его данными. Благодаря тому, что почва в месте захоронения содержала голубую глину, останки хорошо сохранились, рядом нашли много личных вещей, вроде самодельного помазка из гильзы. В течение первых же дней было прочитано несколько медальонов.

Большие потери личного состава в тех боях были и у немцев.

Жизнь в тылу в военные годы была нелегкой. Андреевы, как и все, ели гнилую картошку и варили суп с лебедой. Трое их детей умерли в младенчестве, выжила только Вера. Ее мама, Наталья Прокопьевна, дожила до 80 лет, многие годы ждала своего Васю и до конца жизни вспоминала его.

Вере Васильевне в сентябре исполнится 91 год, она живет в той же деревне, где родилась, по соседству — двое из ее шести детей. А всего они с супругом вырастили семерых. У нее 13 внуков и 10 правнуков. Ее отец Василий Яковлевич ради них пожертвовал своей жизнью.

В сентябре будущего года планируется перезахоронение останков воинов на месте боев. Потомки солдата из Башкирии мечтают посетить открытие мемориала героям.