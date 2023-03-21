Не спрашивают — не сплясывай?

Посоветовала, потом сомневалась

По профессии я врач, поэтому часто замечаю чужие проблемы со здоровьем. Родственникам говорю о них сразу.

Однажды в трамвае заметила у кондуктора признаки болезни щитовидной железы. Выбрав момент, когда никого рядом не было, посоветовала ей обратиться к эндокринологу. Кондуктор ничего мне не ответила. А я, вернувшись домой, засомневалась, правильно ли сделала. Может, она и сама знала о своем заболевании, а я ее расстроила?

Про автора письма могу сказать, что, по всему видно, это очень неравнодушный человек.

Фарида ЕДИХАНОВА,

ветеран труда.

У вас синдром спасателя?

Советы, о которых не просят, я считаю вмешательством в личную жизнь, нарушением личных границ. Суть выражения «причинение добра» в том, что не нужно быть навязчивым в стремлении помочь. Хотя бы попытайтесь считать эмоции, с которыми человек реагирует на ваши советы. При малейшем признаке недовольства замолкайте, уходите. А когда вам прямо говорят, что совета не просили, — тем более. В противном случае рискуете нарваться на грубость и пострадать не только морально, но и физически, ведь из-за стрессовых ситуаций возникают психосоматические заболевания. Если же и это не останавливает, возможно, у вас синдром спасателя.

Иногда кажется, что, раздавая советы, люди стремятся не помочь, а задеть, указать на недостатки, прикрываясь благими намерениями. Такие советы звучат бестактно, потому что касаются чего-то сугубо личного. Что же касается постов на эту тему в соцсетях, они не запрещают помогать, они о том, что делать это нужно экологично (слово сегодня используют не только по отношению к природе), то есть максимально обдуманно, аккуратно и комфортно для обоих собеседников.

Желающему помочь необходимо прислушиваться к оппоненту, а нуждающемуся в помощи — не стесняться просить о ней.

Евгения АНДРЕЕВА,

23 года.

Ничего не стоящая услуга

Это вопрос из кроссворда на пять букв. Ответ на него — совет. Я про тот, который никому не жалко дать. Никого не заставишь слушать и тем более следовать чьим-то рекомендациям. Никто не решит за нас наши задачи, и свою жизнь каждый проживает сам.

Человек ленивый и безответственный будет решать свою проблему по принципу «как будет, так и будет». Другие же вряд ли обратятся за советом к постороннему незнакомому человеку. Лично я обращусь либо к близким людям, либо к профессионалам. Тем более по вопросам, касающимся здоровья.

По мне — не стоит «причинять» добро, когда тебя об этом не просят. Полностью согласна со ставшей уже классикой фразой Михаила Жванецкого: «Вам помочь или не мешать?»

Роза МАННАНОВА,

ветеран труда.

Всю жизнь вспоминали добрым словом

Случилось это в 1958 году. Жили мы тогда в поселке Ук (Асынский район, Челябинская область). Моей младшей сестре Ларисе было десять лет, когда она случайно обожгла кипятком руку. Были страшные волдыри. В больнице рану обработали, согнули руку в локте кистью вверх и подвязали за шею, чтобы легче было носить. Раны были очень большие, она так долго ходила с повязкой, что начали срастаться мышцы, кожа.

На наше счастье, сестренку на улице заметила незнакомая женщина, потом мы узнали — по профессии стоматолог, звали ее Клавдия Иосифовна Дитятева. Она сказала маме: «Если ваша дочь продолжит носить повязку, она всю жизнь будет «голосовать», руку потом не выпрямит. Обратитесь скорее к врачам. Потом ведь разрезать придется».

Мама с Ларисой пошли в больницу, руку выпрямили. Делали это без обезболивания. Сестра так кричала! Все, кто слышал, наверное, с ума сошли от ее крика. Но рука снова стала прямой. Благодаря своевременному совету Лариса не осталась калекой. Вышла замуж, родила и вырастила двоих сыновей. Мама потом часто вспоминала Клавдию Иосифовну добрым словом.

Сама я стараюсь не давать советы. Иногда подскажешь, а тебе: «Я без твоих советов обойдусь и прошу не соваться. Это моя личная жизнь».

Я считаю, автор правильно пишет. Она же хотела сделать добро, подсказать людям. Но смотря на кого нарвешься.

Светлана АСФИНА,

ветеран труда.

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