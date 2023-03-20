А у наших у ворот лебедь белая плывёт

Птицы Виктора Сальникова не поют. Они украшают его дом, двор и улицу на окраине Приютово. А началось все с того, что после выхода на пенсию Виктор Петрович и его супруга Тамара Николаевна решили сменить удобства квартиры в многоэтажке на спокойную и размеренную жизнь в собственном доме.

— Мастерить я люблю с детства, — говорит ветеран, — но пока работал, времени на это не было. А сейчас его полно, все, что хочешь, можно сделать. Одна беда, бьют по карману нашего брата-пенсионера. В прошлом году лист фанеры стоил меньше 700 рублей, а в этом — почти 1800. Хотят, наверное, меня успокоить, чтобы перестал работать. Но я все-таки взял один лист на зиму.

Между тем свои изделия, среди которых и расписные кухонные доски, флюгеры в виде задорных петухов, как в сказке о царе Салтане — такой же петушок красуется на крыше его дома, и точеные на токарном станке самовары с чайниками, он не продает принципиально. На ярмарки, когда его приглашают, ездить отказывается. «Я делаю это для души, а не для продажи», — говорит умелец.

Каждый, кто попадает в их уютный дом, удивляется: «Надо же, как свежей стружкой пахнет». Чувствуется также запах лака и краски. За столярную науку Виктор Петрович благодарен жителю его родного села Знаменки.

— Был у нас сосед Подтеребков дядя Вася, — вспоминает он. — Срубы ставил, всякую плотницкую и столярную работу знал. Он частенько говорил моей матери: «Оль, дай Витьку мне на помощь!» Я и бревна держал, и за пилу на пару с ним брался. Очень нравилось мне это занятие. А за мою работу дядя Вася то дров привезет, то что-нибудь по дому поможет сделать, и в баню они нас всей семьей звали. Матери, которая растила четверых детей одна (муж умер, когда старшей дочери было 12, а младшей — год и восемь месяцев), такая помощь и по хозяйству, и в воспитании мальчишки, осиротевшего в четырехлетнем возрасте, была очень важна.

— Ей было очень трудно, — сокрушается Виктор Петрович. — Иногда, придя с работы, она валилась с ног, даже умыться сил не было. Я жалел ее, говорил: «Мам, я вырасту и буду вместо тебя работать, чтоб ты пораньше на пенсию вышла!»

Но и детям работы по дому хватало. Вместе с сестрой Виктор с утра, до школы, впрягался в санки. Они отправлялись на Знаменский спиртзавод за бардой*, которой поили скотину. Только после того как тяжелые ведра заносили в сарай, завтракали и отправлялись в школу.

Сегодняшние повседневные заботы для них не в тягость. В огороде работают в своем темпе, а с наступлением осени и вовсе дел убавляется. Зимой частенько выбираются на лыжах в ближайший лесок. Взрослые дети обзавелись семьями и живут отдельно. В доме тепло и спокойно, Тамара Николаевна хлопочет на кухне, а Виктор Петрович уединяется в мастерской. Здесь у него лампа с ярким светом и все нужные инструменты. А токарный станок, который он смастерил своими руками, электрический рубанок и заготовки для будущих поделок — в небольшом сарайчике.

Он режет и строгает заготовки для разделочных досок разной формы, потом переносит на них рисунок и покрывает лаком. Картинки для досок берет из детских раскрасок, их у Петровича большущая папка!

Всю зиму Виктор Петрович занимался любимым хобби: сделал наличники на дом, вырезал лебедей на фронтон и ворота. Такая же пара птиц «поселилась» на воротах дома сестры в Знаменке. Приезжая друг к другу в гости, они шутят:

— Смотри-ка, мы вроде быстро ехали, а лебеди раньше нас успели.

Труд в радость не бывает в тягость. В этом уверен Виктор Сальников, который дарит свои поделки землякам.

Белебеевский район.