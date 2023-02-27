Жизнь наградила золотом

Для многих людей старшего поколения, воспитанных на романе Николая Островского «Как закалялась сталь», главным ориентиром стали слова Павла Корчагина: «Жизнь дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Житель села Месягутово Анвар Рахимов, однофамилец первого президента Башкортостана, недавно отпраздновал 75-летие, и ему не больно за прожитые годы.

Куда партия прикажет...

Родился и вырос Анвар в деревне Нижнее Абсалямово Дуванского района, в большой семье, где было шестеро детей. Окончив школу в 16 лет, поступил в Бирский пединститут, и уже в 21 год комсомольский лидер начал преподавать физику и математику, вскоре стал заместителем директора Ариевской средней школы.

Раньше было так: куда пошлет партия — там и продолжаешь трудиться. Анвар Хилажевич в разные годы работал директором Ариевской, Сикиязской, Михайловской средних школ, Месягутовского педучилища, Республиканского лицея-интерната. При нем лицей первым в республике стал победителем всероссийского конкурса по внедрению инновационных программ, трижды — призером всероссийского конкурса «Лучшие школы России», дважды побеждал на российском форуме. Здесь заработали три научно-экспериментальные площадки. Талантливый педагог и организатор возглавлял отдел культуры Дуванского района.

На любом посту он приносил ощутимую пользу людям. Где-то выстроил теплицу, где-то восстановил заброшенный сад. Михайловская школа вышла в передовые, была построена хоккейная коробка, открыт филиал детской музыкальной школы. В педучилище, поддержав строительство домов для учителей, обеспечил жильем нуждающихся, построил общежитие для студентов, укрепил материально-техническую базу.

В 1977 году стал инициатором установки памятника земляку, Дмитрию Марковичу Араловцу, первому директору школы деревни Сикияз, председателю реввоенсовета, расстрелянному белогвардейцами. Анвар Рахимов создал музей его имени, а школа получила статус средней. К сожалению, позднее этот памятник был снесен.

Отпустить меня не хочет родина моя

Особо стоит отметить его трепетную любовь к малой родине —Нижнему Абсалямово, одной из деревень Ариевского сельсовета. Небольшое поселение стало бесперспективным и было обречено на вымирание. Анвар Рахимов организовал строительство творческого дома для уроженца деревни народного поэта РБ Тимербая Юсупова, в котором он жил с семьей в летние месяцы с 1998 по 2008 год. В 2012 году Анвар Хилажевич на собственные средства установил в деревне стелу землякам — участникам Великой Отечественной войны. На одном ее камне имена 16 погибших абсалямовцев, на другом — пятерых, вернувшихся с победой. Около памятного сооружения вместе со своим братом Зулькарнаем они посадили сосны, ели и рябину. Благое дело нашего юбиляра было отмечено Благодарственным письмом республиканского совета ветеранов. Вот уже более десяти лет возлагают здесь цветы. За стелой ухаживают учащиеся Ариевской средней школы. Деревня живет, строится и работает.

Говорят, жить надо так, чтобы при встрече люди улыбались, а общаясь с тобой, становились чуточку счастливее. Анвар Хилажевич живет именно так. Он достойный гражданин Дуванского района. У кандидата педагогических наук много наград и званий: заслуженный учитель РБ, отличник просвещения РСФСР, почетный работник общего образования РФ.

Анвар Рахимов всегда был активным общественником. Пятнадцать лет возглавлял районный Курултай башкир. Член его исполкома, награжден медалью Всемирного курултая башкир. Также он возглавлял общественный совет при администрации Дуванского района, был депутатом сельского и районного Советов.

Бабушка с дедушкой рядышком

Вдвойне везет тем, кто счастлив в браке. Надежным тылом и опорой ему стала жена Айгуль Мухтаровна. У нее тоже солидная трудовая биография: 23 года проработала в центральной больнице Дуванского района, 13 из них — акушеркой, трудилась и в сельских ФАПах. О том, как хорошо она справлялась со своими обязанностями, свидетельствуют многочисленные грамоты и благодарности, среди которых есть Почетная грамота Министерства образования РФ. Около 20 лет отработала медсестрой в детском саду, затем в лицее-интернате. Для Айгуль Рахимовой главным критерием были здоровые дети и счастливые родители, многие из которых узнают ее при встрече на улице и приветливо здороваются.

Сегодня Айгуль Мухтаровна — любимая жена, мама, бабушка, хорошая хозяйка. Ухаживает за садом, ее цветы с ранней весны до глубокой осени радуют глаз окружающих. Как большинство сельчанок, все лето она занята огородом, а осенью — заготовками. Семья много лет держит пасеку. Понятно, что тяжелую работу выполняет муж, а вот жена сортирует продукцию пчеловодства. Подмор, прополис, цветочная пыльца — все идет в дело. Она готовит из них мази, настойки. Есть еще одно увлечение. Вместе они собирают лечебные травы, хозяйка сушит их, готовит целебные настои.

Эта семья вызывает особое уважение и восхищение целеустремленностью и трудолюбием. Трудовой стаж у Анвара Хилажевича — 44 года, у Айгуль Мухтаровны — 36 лет. Они вырастили трех дочерей, достойных своих родителей. У супругов шестеро внуков. В этом году Рахимовы празднуют золотую свадьбу — полвека совместной жизни. Благополучия, здоровья и успехов в ваших добрых делах!

Дуванский район.