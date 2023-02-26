Круг знаний от Розы Гумеровой

Во всех муниципалитетах есть люди, без которых трудно представить жизнь района. Роза Гумерова — из их числа. Услышав о выходе в свет энциклопедии Бурзяна, я не сомневалась в том, кто приложил к этому руку.

Кто мы и откуда?

— Это общий труд, я была лишь координатором. Работали с сельскими поселениями, организациями. В первую очередь общались с учителями. Нас поддержали все, — рассказывает Роза Шарифовна. — Энциклопедия — это «круг знаний». Постарались, чтобы было интересно широкому кругу читателей. Каждый может найти в ней ответы на вопросы о родном крае. Я как педагог ориентировалась в первую очередь на молодежь. Дополнительные знания о малой родине рождают чувства гордости и патриотизма.

Как возникла идея издать энциклопедию?

— В 2020 году — год 90-летия образования района и 75-летия Победы — зашла к тогдашнему главе администрации района Рустаму Шарипову с предложением подготовить и издать историческую летопись. А он заговорил об энциклопедии. Решили попробовать. Создали рабочую группу, заключили договор с «Башкирской энциклопедией». Ездили по деревням, разъясняли, собирали материалы. Нас интересовало все, особенно люди, ведь за каждым витком истории — человек, — рассказывает Роза Шарифовна.

Всего в издание вошли данные о тысяче с лишним жителей района.

— Раньше мне казалось, что о Бурзяне знаю практически все. Начав сбор материалов, узнала, что деревня Галиакберово дала республике многих нефтяников, Исламбаево — работников сельского хозяйства, а село Старосубхангулово — ученых. Немало информации удалось собрать о ветеранах Великой Отечественной войны, — продолжает она.

Параллельно готовили рукописную «Энциклопедию моей малой родины». Выпустили ее по одному экземпляру на двадцать деревень.Также Роза Шарифовна подала идею каждой семье написать свою энциклопедию. Бурзянцы с большим желанием взялись за дело и привлекли детей.

— Не зря наши предки придавали большое значение шежере. Если ребенок с малых лет знает, кем были его предки, какие известные личности вышли из его рода, он будет стремиться быть достойным их памяти. Ребята активно участвуют в сборе материалов, тормошат бабушек и дедушек, узнают много нового об их жизни, — рассказывает энтузиастка.

Роза Гумерова стояла у истоков проектов «Одаренные дети», «Ученик года». Итоги этих конкурсов подводились во Дворце культуры с участием главы администрации района. Побывав однажды на таком мероприятии, была поражена размахом. В этом году форум «Ученик года» прошел 16 февраля, он был посвящен герою России Минигали Шаймуратову.

Все ресурсы — детям

Около трети учащихся Бурзяна занимаются исследовательской работой по разным направлениям. На муниципальный этап ежегодного республиканского конкурса регулярно поступало около 200 работ одаренных детей, из них около 20 принимали участие в республиканском этапе, а около десяти становились победителями и призерами. И это из небольшого сельского района! В этом большая заслуга Гумеровой.

Она также — в числе инициаторов межрегионального конкурса юных исполнителей эпоса «Урал-батыр».

Благодаря нашей героине получил развитие еще один важный проект. После очередного совещания в министерстве образования по результатам ЕГЭ ей предложили найти способы исправления упущений. По совету заведующей кафедрой института развития образования, профессора, доктора наук Наили Искужиной в районе был открыт Ресурсный центр.

Незаменимые кадры

— Дети не виноваты, если в сельской школе есть проблемы с кадрами, современным оборудованием. Нужно как-то выходить из положения, — убеждена Роза Шарифовна. — К примеру, возить учеников в райцентр к более сильным педагогам, организовывать профильные лагеря. Благодаря совместным с институтом развития образования поискам была организована инновационная лаборатория.

Года три назад я общалась со студенткой юридического факультета БашГУ Салимой Хазиевой из Бурзяна. Написав пробную работу ЕГЭ по общест­вознанию, она поняла: с 69 баллами в вуз на юрфак не поступить. Обратилась в Ресурсный центр.

— Здесь мы не только изу­чали предмет, но и применяли знания на практике, чего так не хватает в школе. Результат налицо — стала набирать на проверочных испытаниях до 80 баллов. А на самом ЕГЭ набрала 92. Там же подтянула и другие предметы. Полученные в Ресурсном центре знания мне и сейчас помогают, — призналась студентка.

Трудно сказать, сколько детей подготовил этот центр. Очень многим выпускникам помогла лично Роза Шарифовна. Говорят, незаменимых людей нет. Может, и так. Но хочется процитировать знаменитую фразу Сталина: «Кадры решают все!» Именно такие кадры, как наша героиня, оказавшись в нужное время в нужном месте, становятся незаменимыми.

Бурзянский район.

ДОСЬЕ

Роза Гумерова родилась в 1952 году, в 1978-м окончила Башгоспединститут. Восемь лет преподавала в школе немецкий язык, работала инспектором в отделе образования, заведовала методическим кабинетом, возглавляла профком. После пяти лет работы управляющей делами в администрации района была назначена заместителем главы администрации по кадрам, по социально-гуманитарным вопросам. После выхода на пенсию четыре года была председателем Совета района. Отличник просвещения РФ, заслуженный учитель РБ.