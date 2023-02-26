Круг знаний от Розы Гумеровой

Во всех муниципалитетах есть люди, без которых трудно представить жизнь района. Роза Гумерова — из их числа. Услышав о выходе в свет энциклопедии Бурзяна, я не сомневалась в том, кто приложил к этому руку.
— Это общий труд, я была лишь координатором. Работали с сельскими поселениями, организациями. В первую очередь общались с учителями. Нас поддержали все, — рассказывает Роза Шарифовна. — Энциклопедия — это «круг знаний». Постарались, чтобы было интересно широкому кругу читателей. Каждый может найти в ней ответы на вопросы о родном крае. Я как педагог ориентировалась в первую очередь на молодежь. Дополнительные знания о малой родине рождают чувства гордости и патриотизма.
Как возникла идея издать энциклопедию?
— В 2020 году — год 90-летия образования района и 75-летия Победы — зашла к тогдашнему главе администрации района Рустаму Шарипову с предложением подготовить и издать историческую летопись. А он заговорил об энциклопедии. Решили попробовать. Создали рабочую группу, заключили договор с «Башкирской энциклопедией». Ездили по деревням, разъясняли, собирали материалы. Нас интересовало все, особенно люди, ведь за каждым витком истории — человек, — рассказывает Роза Шарифовна.
Всего в издание вошли данные о тысяче с лишним жителей района.
— Раньше мне казалось, что о Бурзяне знаю практически все. Начав сбор материалов, узнала, что деревня Галиакберово дала республике многих нефтяников, Исламбаево — работников сельского хозяйства, а село Старосубхангулово — ученых. Немало информации удалось собрать о ветеранах Великой Отечественной войны, — продолжает она.
Параллельно готовили рукописную «Энциклопедию моей малой родины». Выпустили ее по одному экземпляру на двадцать деревень.Также Роза Шарифовна подала идею каждой семье написать свою энциклопедию. Бурзянцы с большим желанием взялись за дело и привлекли детей.
— Не зря наши предки придавали большое значение шежере. Если ребенок с малых лет знает, кем были его предки, какие известные личности вышли из его рода, он будет стремиться быть достойным их памяти. Ребята активно участвуют в сборе материалов, тормошат бабушек и дедушек, узнают много нового об их жизни, — рассказывает энтузиастка.
Роза Гумерова стояла у истоков проектов «Одаренные дети», «Ученик года». Итоги этих конкурсов подводились во Дворце культуры с участием главы администрации района. Побывав однажды на таком мероприятии, была поражена размахом. В этом году форум «Ученик года» прошел 16 февраля, он был посвящен герою России Минигали Шаймуратову.
Около трети учащихся Бурзяна занимаются исследовательской работой по разным направлениям. На муниципальный этап ежегодного республиканского конкурса регулярно поступало около 200 работ одаренных детей, из них около 20 принимали участие в республиканском этапе, а около десяти становились победителями и призерами. И это из небольшого сельского района! В этом большая заслуга Гумеровой.
Она также — в числе инициаторов межрегионального конкурса юных исполнителей эпоса «Урал-батыр».
Благодаря нашей героине получил развитие еще один важный проект. После очередного совещания в министерстве образования по результатам ЕГЭ ей предложили найти способы исправления упущений. По совету заведующей кафедрой института развития образования, профессора, доктора наук Наили Искужиной в районе был открыт Ресурсный центр.
— Дети не виноваты, если в сельской школе есть проблемы с кадрами, современным оборудованием. Нужно как-то выходить из положения, — убеждена Роза Шарифовна. — К примеру, возить учеников в райцентр к более сильным педагогам, организовывать профильные лагеря. Благодаря совместным с институтом развития образования поискам была организована инновационная лаборатория.
Года три назад я общалась со студенткой юридического факультета БашГУ Салимой Хазиевой из Бурзяна. Написав пробную работу ЕГЭ по обществознанию, она поняла: с 69 баллами в вуз на юрфак не поступить. Обратилась в Ресурсный центр.
— Здесь мы не только изучали предмет, но и применяли знания на практике, чего так не хватает в школе. Результат налицо — стала набирать на проверочных испытаниях до 80 баллов. А на самом ЕГЭ набрала 92. Там же подтянула и другие предметы. Полученные в Ресурсном центре знания мне и сейчас помогают, — призналась студентка.
Трудно сказать, сколько детей подготовил этот центр. Очень многим выпускникам помогла лично Роза Шарифовна. Говорят, незаменимых людей нет. Может, и так. Но хочется процитировать знаменитую фразу Сталина: «Кадры решают все!» Именно такие кадры, как наша героиня, оказавшись в нужное время в нужном месте, становятся незаменимыми.
Бурзянский район.
ДОСЬЕ
Роза Гумерова родилась в 1952 году, в 1978-м окончила Башгоспединститут. Восемь лет преподавала в школе немецкий язык, работала инспектором в отделе образования, заведовала методическим кабинетом, возглавляла профком. После пяти лет работы управляющей делами в администрации района была назначена заместителем главы администрации по кадрам, по социально-гуманитарным вопросам. После выхода на пенсию четыре года была председателем Совета района. Отличник просвещения РФ, заслуженный учитель РБ.