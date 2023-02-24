Не спрашивают — не сплясывай?

Причинение добра. Услышав впервые это странное словосочетание, подумала, что оно в какой-то степени и про меня.

Я из породы тех людей, кто, услышав о чьих-то проблемах, начинает давать советы. Кому-то — в дальней дороге, чаще — в больничной палате, где люди, оказавшись временно в изоляции от окружающего мира, откровенно рассказывают о себе. Я делюсь рецептами снадобий и лекарств, которые помогли мне, договариваюсь со знакомыми докторами о консультациях, цитирую позитивные аффирмации, слова известных людей о жизни. Самой мне не раз помогали советы совершенно незнакомых людей, поэтому я поверила, что их устами мне помог Бог.

Хотя моя профессия далека от медицины, я не могу пройти мимо ребенка с неправильным прикусом, чтобы не обратить внимания его матери на проблему и не сказать ей, что делать, куда обратиться. И, да, мой совет не всегда вызывает чувство благодарности. Однажды, заметив явное нарушение роста зубов у мальчишки, рассекавшего на велосипеде в нашем СНТ вместе с моим внуком, я решила поговорить с его матерью. Лучше бы я этого не делала. К калитке подошла не вполне трезвая женщина. Не дослушав мою пламенную речь, мамаша позвала на помощь супруга. И когда на крыльцо вышел краснолицый бугай в помятой майке и трениках, громко сказала: «Слышь, Петя! Она говорит, что надо зубы исправлять Егорке. Во-первых, у него все нормально с зубами! А во-вторых, тебе-то какое дело, а?!» На этот грозный вопрос ответа у меня не было. Пришлось ретироваться, тем более что сопровождалось ее возмущение бранью. Сделала ли я выводы? Да. Следующим летом поговорила с подросшим Егором, объяснила, куда идти, где ему бесплатно исправят зубы, на что он печально махнул рукой: «Мне бы очки сначала купить…» Мы уехали из того сада, до сих пор вспоминаю Егора и надеюсь, что он обратится в детскую стоматполиклинику. Если сегодня я увижу на улице такого малыша, максимально тактично обращу внимание его родителей на дефект, который можно исправить и сделать своего ребенка красивым. И более счастливым.

Почему я об этом пишу? Сейчас в социальных сетях появились посты о том, что не надо лезть с советами там, где вас не просят. Как говорится, не спрашивают — не сплясывай. Это нравоучение собирает лайки. Но ведь не всякий человек может открыто попросить о помощи. Иногда он даже не знает о своей проблеме. Воспользоваться подсказкой другого человека или нет — личное дело каждого. Надо ли гасить свое желание помочь, когда тебя об этом не просят?

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