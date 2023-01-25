Умейте находить занятие по душе

Среди моих подруг на особом месте Зульфира Гималетдинова. В будущем году исполнится 40 лет нашей дружбе. Мой рассказ — об этом удивительном человеке.

Почему после восьмого класса решила посвятить свою жизнь работе с дошколятами, Зульфира объяснить не может. Видно, так было угодно судьбе. А может, потому, что у них был очень дружный двор. Малышня азартно участвовала в театральных постановках. Под руководством старшеклассницы Ларисы ребята ставили спектакли по сценариям, взятым из журнала «Пионер». Выступали в пионерском лагере «Чайка», в близлежащих детских садах. Зульфира играла Фею, Человека-резину. Ее необыкновенную гибкость где-то классе в третьем заметил пришедший на урок руководитель секции по гимнастике из Дворца спорта. Тогда он посмотрел на ребят, «покрутил руки-ноги» и выбрал ее. «В секцию ходила около года, потом пропустила занятия из-за болезни и забросила», — сожалеет она сегодня. Еще она посещала секцию плавания в бассейне «Буревестник», куда весь класс записала их классная руководительница Валентина Васильевна Ляпустина. Благодаря этому событию Зульфира научилась хорошо держаться на воде, но и здесь надолго не осталась. Десятилетней девчушке боязно было одной в семь утра ездить с проспекта Октября на улицу Коммунистическую.

Упущенные возможности были и позже, но все полученные знания ей пригодились в жизни. Подала документы в Уфимское педагогическое училище № 1 и через четыре года получила диплом воспитателя детского сада. Во время учебы на студентку не мог нарадоваться преподаватель музыки Владимир Васильевич Данилов. Ей очень легко давался баян. На выпускном экзамене на отлично сыграла «Поэму» чешского композитора Зденека Фибиха. Недолго думая, она подала заявление в музыкальную школу, где по специальности «баян» ее приняли в четвертый класс, а по знаниям нотной грамоты — в первый. Возможно, она бы и училась с самыми маленькими, но не радовала перспектива получить диплом о музыкальном образовании только через несколько лет. К тому же обучение ей предложили платное. У 18-летней девушки еще не было своих средств, в их многодетной семье каждый старался заработать на жизнь сам.

Работа в детском саду № 54 поглотила молодого специалиста без остатка, дети полюбили изобретательную и никогда не унывающую Зульфиру Гайсовну, однако частое отсутствие сменщицы и нянечек очень утомило, два года пришлось работать по 12 часов, по сути, на одной ставке. Ее труд отмечался почетными грамотами, целый год заведующая убеждала, что работа с детьми — ее призвание, однако, не выдержав перегрузок, накопившихся за шесть лет, в 1984-м Зульфира уволилась. Прошла курсы секретаря-машинистки. Вот где пригодилась природная гибкость пальцев! Быстро овладев скоростной машинописью, она поражала всех безупречной грамотностью.

Больше 15 лет проработала в СКТБ «Рассвет», где получала почетные грамоты и поощрительные премии. В конце 90-х после развала БПО «Прогресс» была вынуждена уйти в свободное плавание. Окончила курсы кадровиков и стала еще более ценным специалистом в нескольких организациях. На пенсию ее провожали с искренними признаниями в уважении к человеческим качествам и высокому профессионализму.

Хорошо тем, кто готовит себя к этому моменту не только морально, но и находит дело по душе. «Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле, и одно из самых эффективных», — процитировала слова Дейла Карнеги в одну из наших встреч Зульфира. Это ее жизненное кредо вот уже девять лет. Ведь совсем неважно, будет пенсионер рисовать картины, вязать родственникам носки, заниматься садом-огородом, учить английский, арабский или другие языки, путешествовать или писать мемуары, главное — получать удовольствие от результатов. Как получает его Зульфира, демонстрируя связанные крючком искрящиеся снежинки:

— Раньше я их крахмалила, потом решила, что лучше всего помогает держать форму клей ПВА, цепляю их булавками на пенопласт, кисточкой наношу клей и посыпаю блестками. Все необходимое покупаю в магазинах для творчества, в канцтоварах.

Своих первых вязаных снеговичков она набила ватой, но после стирки поняла: «начинку» надо срочно менять. Теперь это синтепон.

На вопрос, во сколько примерно обходится один такой малютка, она затруднилась ответить, но сказала, что в интернете много умельцев, которые делают их еще красивее. Есть к чему стремиться.

— Сергей (муж. — Авт.) поддержал меня в этом увлечении, вместе покупали пряжу, бусинки. Подбирали вязальные крючки, которые остались в наследство от свекрови. А теперь он иногда обижается, что ему меньше времени стала уделять, — улыбается моя гостья.

В юности Зульфира мечтала научиться танцевать, как «бальники». В педучилище увлеклась танцами, обожала латиноамериканские самбу, ча-ча-ча, джайв и западные — вальс, квикстеп, участвовала в конкурсах. И сегодня, если слышит ритмичную музыку, не прочь энергично подвигаться под нее. Такая легкая разминка улучшает настроение.

— Я люблю всех, кто к нам приходит, особенно тетю Зульфиру. Она добрая, веселая и прикольная! — признается семилетняя внучка. Дети, как и в прежние времена, ее очень любят. Не растерять способность удивляться и радоваться окружающему миру, а главное, щедро делиться этой радостью дано не каждому. Повезло мне с подругой.