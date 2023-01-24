Вы сажали цветы в декабре?

Это хорошо знает Татьяна Золотарь.

С обаятельной, улыбчивой уфимкой я познакомилась на выставке кошек в отеле «Азимут» в октябре 2010 года. Тогда она представляла добродушного трехлетнего увальня Ерофея. Со знанием дела хозяйка кота рассказала о повадках и предпочтениях представителей сибирской породы. Оказалось, кошки — не единственное увлечение человека с беспристрастной, лишенной эмоций профессией бухгалтера. Второй ее любовью был сад. Был, есть и, надеюсь, будет еще много лет.

Ведь Татьяне Ивановне чуть за 60, и она полна планов.

Как иногда бывает с героями публикаций, наше общение продолжилось. Меня, начинающего садовода, интересовали ее диковинные овощи и фрукты. Не у каждого в саду растет лук-чеснок рокамболь и санберри — овощ семейства пасленовых. Из его плодов варят варенье. Так получилось, что постепенно традиционные овощные грядки на ее 15 сотках вытеснили цветы. «Пионы очень красивы! Долгожители, на одном месте могут расти около 30 — 40 лет, и уход за ними несложный. Главное, помнить, что они не любят удобрений с азотом, любят калий и фосфор», — объясняет Татьяна.

В прошлом году цветовод подсказала, как правильно сажать их в сентябре: «На саженце (деленке. — Авт.) должно быть не менее трех-четырех почек. На дно посадочной ямки насыпать немного речного песка, потом золы, все перемешать, поставить корешок, снова присыпать песком, затем землей так, чтобы почки были на 3 — 5 см ниже поверхности земли. Не глубже! Полить. После полива земля немного осядет, поэтому деленку надо немного потянуть наверх, чтобы поднять почки на нужный уровень».

Вот такие тонкости. Но как же удивила Татьяна, когда на мой звонок в декабре ответила, что не может пока говорить, сажает пионы в саду.

Сажать их зимой в открытый грунт вынуждают обстоятельства. Посылки с саженцами из питомников не успевают прийти в нужное для посадок время — до конца теплых дней, хранить их до весны сложно, к тому же при такой посадке цветение получишь только через год. Весной они замирают в развитии, потому что корешкам необходимо перезимовать в земле. Именно в холоде они набирают силы для новых почек.

Вот как сажает Татьяна пионы в ноябре-декабре:

— Нужный участок земли очищаю от снега, хорошо проливаю горячей водой, хватает одного 10-литрового ведра. Когда земля оттает, выкапываю ямку глубиной и шириной на штык лопаты, на дно насыпаю магазинный грунт для цветов, потом золу, укладываю деленку почками кверху, снова сыплю золу, слой покупного грунта и сверху — выкопанную землю. При этом надо смотреть, чтобы почки были не глубже и не выше 3 — 5 см от поверхности земли. Не поливать! Рядом втыкаю колышек с названием сорта и датой посадки. И засыпаю все снегом.

Раскапываю в апреле почти до почек. Пионы достаточно ранние, когда они начинают проклевываться, можно чуть-чуть отгрести землю в сторону от стволика, сделать углубление вокруг деленки.

Обычно садоводы покупают саженцы пионов в специализированных магазинах, гипермаркетах или с рук. В коллекции Золотарь около 300 роскошных кустов, среди которых есть полученные из питомников Голландии, Центральной Европы, Америки, Казахстана, России. «Сейчас можно купить и неожиданные сорта — коралловые пионы, оранжевые, такие, которые не разваливаются в кусте, как, к примеру, французские», — рассказывает она.

Если рай существует, в нем обязательно должны быть цветы, а значит и эти огромные бутоны с нежнейшими ароматными лепестками самых разных и необычных расцветок. Сколько труда и любви вложено в эту красоту!